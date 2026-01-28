Ночная атака дронов на Киев: ликвидирован пожар в Голосеевском районе, повреждена многоэтажка

Падение обломков БПЛА в Голосеевском районе Киева на крышу двухэтажного нежилого здания вызвало пожар. По состоянию на 7 утра его уже ликвидировали.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Также в Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА на открытой территории - на проезжую часть дороги, взрывной волной повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома. Пострадавших нет.

Напомним, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
  • Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
  • Также войска РФ нанесли удары по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.
  • Враг атаковал баллистикой объект инфраструктуры в Кривом Роге: двое раненых.
  • В Запорожье из-за атаки РФ повреждено более ста квартир и 20 автомобилей.

Топ комментарии
мамедов-зеленский что с ПВО?
28.01.2026 08:55 Ответить
міндич в курсах...
28.01.2026 09:01 Ответить
переоцінили себе прикацаплені падлюки і недоцінили українців.
28.01.2026 08:37 Ответить
Кто ждет? Шо ты несешь? Сразу трепло какое-то выскакивает! Иди сам полови шахеды, расскажешь ньюансы, как там ждут чтоб в город залетел...
28.01.2026 08:58 Ответить
ходили містом, ним милувались,
прийшли кацапи все зруйнували.
28.01.2026 08:10 Ответить
представляю как тебе было тяжело уезжать с города которым ты так милувався
28.01.2026 08:13 Ответить
