Ночная атака дронов на Киев: ликвидирован пожар в Голосеевском районе, повреждена многоэтажка
Падение обломков БПЛА в Голосеевском районе Киева на крышу двухэтажного нежилого здания вызвало пожар. По состоянию на 7 утра его уже ликвидировали.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Также в Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА на открытой территории - на проезжую часть дороги, взрывной волной повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома. Пострадавших нет.
Напомним, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
- Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
- Также войска РФ нанесли удары по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.
- Враг атаковал баллистикой объект инфраструктуры в Кривом Роге: двое раненых.
- В Запорожье из-за атаки РФ повреждено более ста квартир и 20 автомобилей.
Топ комментарии
+5 Vi Wa
показать весь комментарий28.01.2026 08:55 Ответить Ссылка
+5 три - пятнадцать
показать весь комментарий28.01.2026 09:01 Ответить Ссылка
+1 три - пятнадцать
показать весь комментарий28.01.2026 08:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прийшли кацапи все зруйнували.