Ночная атака дронов на Киев: ликвидирован пожар в Голосеевском районе, повреждена многоэтажка

Падение обломков БПЛА в Голосеевском районе Киева на крышу двухэтажного нежилого здания вызвало пожар. По состоянию на 7 утра его уже ликвидировали.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Также в Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА на открытой территории - на проезжую часть дороги, взрывной волной повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома. Пострадавших нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.

Также войска РФ нанесли удары по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.

Враг атаковал баллистикой объект инфраструктуры в Кривом Роге: двое раненых.

В Запорожье из-за атаки РФ повреждено более ста квартир и 20 автомобилей.

