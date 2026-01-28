Нічна атака дронів на Київ: ліквідовано пожежу у Голосіївському районі, пошкоджено багатоповерхівку (оновлено)

Падіння уламків БпЛА у Голосіївському районі Києва на дах двоповерхової нежитлової будівлі спричинили пожежу. Станом на 7 ранку її вже ліквідували.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Також у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на відкритій території - на проїжджу частину дороги, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку. Постраждалих немає.

Оновлена інформація

За даними ДСНС, у Голосіївському районі сталося влучання в торець 17-поверхового житлового будинку, без подальшого горіння. Внаслідок чого сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджено вікна верхніх поверхів. Також пошкоджено поруч припарковані автомобілі.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.











Що передувало?

Раніше повідомлялося, що увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних дронів.

