Нічна атака дронів на Київ: ліквідовано пожежу у Голосіївському районі, пошкоджено багатоповерхівку (оновлено)

Падіння уламків БпЛА у Голосіївському районі Києва на дах двоповерхової нежитлової будівлі спричинили пожежу. Станом на 7 ранку її вже ліквідували.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Також у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на відкритій території - на проїжджу частину дороги, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку. Постраждалих немає.

Нагадаємо, під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків.

Оновлена інформація

За даними ДСНС, у Голосіївському районі сталося влучання в торець 17-поверхового житлового будинку, без подальшого горіння. Внаслідок чого сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджено вікна верхніх поверхів. Також пошкоджено поруч припарковані автомобілі.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних дронів.
  • Окрім того, під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків.
  • Також війська РФ ударили по Київщині, 2 людини загинули, є постраждалі. Горить будинок.
  • Ворог атакував балістикою об’єкт інфраструктури у Кривому Розі: двоє поранених.
  • У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджено понад сто квартир і 20 автівок.

Київ обстріл дрони
Топ коментарі
+5
мамедов-зеленский что с ПВО?
28.01.2026 08:55 Відповісти
+5
міндич в курсах...
28.01.2026 09:01 Відповісти
+1
переоцінили себе прикацаплені падлюки і недоцінили українців.
28.01.2026 08:37 Відповісти
Кто ждет? Шо ты несешь? Сразу трепло какое-то выскакивает! Иди сам полови шахеды, расскажешь ньюансы, как там ждут чтоб в город залетел...
28.01.2026 08:58 Відповісти
ходили містом, ним милувались,
прийшли кацапи все зруйнували.
28.01.2026 08:10 Відповісти
представляю как тебе было тяжело уезжать с города которым ты так милувався
28.01.2026 08:13 Відповісти
