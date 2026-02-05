Россияне убили 8 жителей Донетчины, еще 20 - ранены в результате вражеских обстрелов

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибший.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 5 февраля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье ранен человек, поврежден дом. В Новом Шаховом и Золотом Колодезе повреждены по 6 домов, в Торецком - 3, в Грузском - 2.

Краматорский район

В Лимане погиб человек. В Николаевке ранен человек, повреждены многоэтажка и частный дом; в Малиновке повреждены 6 частных домов, в Райгородке - дом и хозяйственные постройки. В Краматорске ранен человек, повреждены многоэтажка, инфраструктура и спортивный объект. В Дружковке 7 человек погибли и 17 ранены, повреждены 3 пятиэтажки, 3 частных дома, торговые павильоны, склады и 3 автомобиля.

Бахмутский район

В Резницовке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 922 человека, в том числе 38 детей.

