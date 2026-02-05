Украина готова обменять дроны на польские МиГ-29, - Зеленский

Зеленский об ударах по российским НПЗ

Украина предложила Польше обмен: беспилотники в обмен на советские истребители МиГ-29, которые необходимы для усиления обороны в зимний период.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам главы государства, Украина заинтересована в получении МиГ-29 и уже передала польской стороне перечень дронов, которые могут быть полезны Варшаве.

"Мы сказали сегодня, что мы готовы обменять. Нам нужно пройти зиму и нам нужно соответствующее оружие", - отметил Зеленский.

Президент также добавил, что Киев готов обменивать современные беспилотники не только на самолеты, но и на ракеты.

"Другие партнеры не успевают с некоторыми пакетами некоторых ракет. Мы хотим их приблизить максимально, защищая свою энергетику", - подчеркнул он.

Щоб щось пропонувати на обмін потрібно щось мати в надлишку.У нас дрони в надлишку?Неочікувано.
05.02.2026 15:49 Ответить
Звиздун казковий! МО в авральному порядку шукає від кого купити дрони, бо в 2025 "забули" їх замовити. І в найближчому часі на фронті їх просто не буде. Окрім, звичайно, від волонтерів, а не від "міндіч-друзів".
05.02.2026 16:12 Ответить
суперфламинго Польшу не заинтересовали, странно.
05.02.2026 15:51 Ответить
Даже если гипотетически предположить подобный обмен, то за один самолет дронами по весу надо будет, навскидку, тонны 2-3 отдать. Да и вообще у нас дронов хоть ж..й жуй, я так понимаю.
05.02.2026 16:21 Ответить
Кажуть що склали забиті тим гівном яке накупило МО по корупційним схемам і ніхто їх не бере бо воно не літає.
05.02.2026 16:35 Ответить
Нахер їм всрались твої гівно-дрони.
Вони застарівають кожні кілька місяців.
05.02.2026 15:49 Ответить
До речі вірно аідмічено.Але дурне того не розуміє
05.02.2026 15:52 Ответить
це поляки просили. але не дрони а дронові технології
05.02.2026 16:29 Ответить
Шашличного треба обміняти спрчатку
05.02.2026 16:05 Ответить
Саме вчасно боневтік почав переговори за літаки щоб пройти зиму. Саме наприкінці зими. А отримаємо (якщо отримаємо) десь влітку. Всеодно згодяться.
05.02.2026 16:37 Ответить
Міняємо Зе хрипатого , на пана Сікорського !
05.02.2026 20:46 Ответить
 
 