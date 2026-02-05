Украина готова обменять дроны на польские МиГ-29, - Зеленский

Украина предложила Польше обмен: беспилотники в обмен на советские истребители МиГ-29, которые необходимы для усиления обороны в зимний период.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам главы государства, Украина заинтересована в получении МиГ-29 и уже передала польской стороне перечень дронов, которые могут быть полезны Варшаве.

"Мы сказали сегодня, что мы готовы обменять. Нам нужно пройти зиму и нам нужно соответствующее оружие", - отметил Зеленский.

Президент также добавил, что Киев готов обменивать современные беспилотники не только на самолеты, но и на ракеты.

"Другие партнеры не успевают с некоторыми пакетами некоторых ракет. Мы хотим их приблизить максимально, защищая свою энергетику", - подчеркнул он.

