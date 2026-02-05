Україна готова обміняти дрони на польські МіГ-29, - Зеленський

Зеленський про удари по російських НПЗ

Україна запропонувала Польщі обмін: безпілотники в обмін на радянські винищувачі МіГ-29, які необхідні для посилення оборони в зимовий період.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами глави держави, Україна зацікавлена в отриманні МіГ-29 і вже передала польській стороні перелік дронів, які можуть бути корисними Варшаві.

"Ми сказали сьогодні, що ми готові обміняти. Нам потрібно пройти зиму і нам потрібні відповідна зброя", - зазначив Зеленський.

Президент також додав, що Київ готовий обмінювати сучасні безпілотники не лише на літаки, а й на ракети.

"Інші партнери не встигають з деякими пакетами деяких ракет. Ми хочемо їх наблизити максимально, захищаючи свою енергетику", - наголосив він.

Зеленський Володимир дрони винищувач
+6
Щоб щось пропонувати на обмін потрібно щось мати в надлишку.У нас дрони в надлишку?Неочікувано.
показати весь коментар
05.02.2026 15:49 Відповісти
+5
Звиздун казковий! МО в авральному порядку шукає від кого купити дрони, бо в 2025 "забули" їх замовити. І в найближчому часі на фронті їх просто не буде. Окрім, звичайно, від волонтерів, а не від "міндіч-друзів".
показати весь коментар
05.02.2026 16:12 Відповісти
+4
суперфламинго Польшу не заинтересовали, странно.
показати весь коментар
05.02.2026 15:51 Відповісти
Даже если гипотетически предположить подобный обмен, то за один самолет дронами по весу надо будет, навскидку, тонны 2-3 отдать. Да и вообще у нас дронов хоть ж..й жуй, я так понимаю.
показати весь коментар
05.02.2026 16:21 Відповісти
Кажуть що склали забиті тим гівном яке накупило МО по корупційним схемам і ніхто їх не бере бо воно не літає.
показати весь коментар
05.02.2026 16:35 Відповісти
Нахер їм всрались твої гівно-дрони.
Вони застарівають кожні кілька місяців.
показати весь коментар
05.02.2026 15:49 Відповісти
До речі вірно аідмічено.Але дурне того не розуміє
показати весь коментар
05.02.2026 15:52 Відповісти
це поляки просили. але не дрони а дронові технології
показати весь коментар
05.02.2026 16:29 Відповісти
Шашличного треба обміняти спрчатку
показати весь коментар
05.02.2026 16:05 Відповісти
Саме вчасно боневтік почав переговори за літаки щоб пройти зиму. Саме наприкінці зими. А отримаємо (якщо отримаємо) десь влітку. Всеодно згодяться.
показати весь коментар
05.02.2026 16:37 Відповісти
Міняємо Зе хрипатого , на пана Сікорського !
показати весь коментар
05.02.2026 20:46 Відповісти
 
 