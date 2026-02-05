Україна готова обміняти дрони на польські МіГ-29, - Зеленський

Україна запропонувала Польщі обмін: безпілотники в обмін на радянські винищувачі МіГ-29, які необхідні для посилення оборони в зимовий період.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами глави держави, Україна зацікавлена в отриманні МіГ-29 і вже передала польській стороні перелік дронів, які можуть бути корисними Варшаві.

"Ми сказали сьогодні, що ми готові обміняти. Нам потрібно пройти зиму і нам потрібні відповідна зброя", - зазначив Зеленський.

Президент також додав, що Київ готовий обмінювати сучасні безпілотники не лише на літаки, а й на ракети.

"Інші партнери не встигають з деякими пакетами деяких ракет. Ми хочемо їх наблизити максимально, захищаючи свою енергетику", - наголосив він.

