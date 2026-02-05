Россияне пытались атаковать объект критической инфраструктуры во Львове, БпЛА сбили
Российские оккупанты в четверг, 5 февраля, пытались атаковать Львов ударным беспилотником.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Садовый отметил, что вражеский беспилотник был обезврежен на территории Львовской громады. По его словам, это была атака на объект критической инфраструктуры.
"К счастью, никто не пострадал. Пожаров и значительных повреждений не зафиксировано", - добавил мэр города.
Работа ПВО
- Около 16:30 Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА мимо Винников в направлении Львова.
"Во Львове работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - писал глава ОГА Максим Козицкий.
Позже он сообщил об отбое воздушной тревоги во Львовском районе.
