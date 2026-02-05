Россияне пытались атаковать объект критической инфраструктуры во Львове, БпЛА сбили

Российские оккупанты в четверг, 5 февраля, пытались атаковать Львов ударным беспилотником.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Садовый отметил, что вражеский беспилотник был обезврежен на территории Львовской громады. По его словам, это была атака на объект критической инфраструктуры.

"К счастью, никто не пострадал. Пожаров и значительных повреждений не зафиксировано", - добавил мэр города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львове в результате атаки дрона повреждена церковь Ольги и Елизаветы. ВИДЕО

Работа ПВО

Около 16:30 Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА мимо Винников в направлении Львова.

"Во Львове работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - писал глава ОГА Максим Козицкий.

Позже он сообщил об отбое воздушной тревоги во Львовском районе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове утвердили проект реставрации музея Романа Шухевича, который россияне уничтожили 1 января 2024 года