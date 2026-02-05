Росіяни намагалися атакувати об’єкт критичної інфраструктури у Львові, БпЛА збили

Російські окупанти у четвер, 5 лютого, намагалися атакувати Львів ударним безпілотником.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Садовий зазначив, що ворожий безпілотник знешкодили на території Львівської громади. За його словами, це була атака на обʼєкт критичної інфраструктури.

"На щастя, ніхто не постраждав. Пожежі та значних пошкоджень не зафіксовано", - додав мер міста.

Робота ППО

  • Близько 16:30 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух БпЛА повз Винники у напрямку Львова.

"У Львові працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою", - писав голова ОВА Максим Козицький.

Пізніше він повідомив про відбій повітряної тривоги у Львівському районі.

Як він туди долетів?
05.02.2026 18:50 Відповісти
Замість старлінку старі провірені інерціпльні системи.
Або алкаші продають свої сімки, посередникам в ТГ.
05.02.2026 18:53 Відповісти
На дворі 2026 рік - а у вас думки людини року так 1996 .
06.02.2026 05:13 Відповісти
 
 