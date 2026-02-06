Обстрелы Харьковщины за сутки: 6 раненых, повреждена инфраструктура и электросети
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
В результате обстрелов пострадали 6 человек.
- В с. Бахтин Боровской громады пострадали 54-летняя и 65-летняя женщины;
- в пгт. Краснопавловка Лозовской громады пострадали 50-летний и 65-летний мужчины, 44-летняя и 49-летняя женщины.
Враг атаковал РСЗО Слободской район Харькова.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
▪️3 РСЗО;
▪️2 БПЛА типа "Герань-2";
▪️1 БПЛА типа "Ланцет";
▪️1 БПЛА типа "Молния";
▪️3 fpv-дрона;
▪️10 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков повреждены электросети;
- в Харьковском районе поврежден частный дом (поселок Коротич);
- в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Писаревка);
- в Купянском районе повреждены АЗС (с. Огурцовка), электросети (с. Волосская Балаклия);
- в Изюмском районе повреждены 3 автомобиля (с. Бахтин);
- в Чугуевском районе повреждены частный дом, автомобиль (с. Шестаково), частный дом, комбайн, грузовой автомобиль (с. Захаровка).
