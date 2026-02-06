Обстрелы Харьковщины за сутки: 6 раненых, повреждена инфраструктура и электросети

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть пострадавшие

В результате обстрелов пострадали 6 человек.

  • В с. Бахтин Боровской громады пострадали 54-летняя и 65-летняя женщины;
  • в пгт. Краснопавловка Лозовской громады пострадали 50-летний и 65-летний мужчины, 44-летняя и 49-летняя женщины.

Враг атаковал РСЗО Слободской район Харькова.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

▪️3 РСЗО;
▪️2 БПЛА типа "Герань-2";
▪️1 БПЛА типа "Ланцет";
▪️1 БПЛА типа "Молния";
▪️3 fpv-дрона;
▪️10 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харьков повреждены электросети;
  • в Харьковском районе поврежден частный дом (поселок Коротич);
  • в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Писаревка);
  • в Купянском районе повреждены АЗС (с. Огурцовка), электросети (с. Волосская Балаклия);
  • в Изюмском районе повреждены 3 автомобиля (с. Бахтин);
  • в Чугуевском районе повреждены частный дом, автомобиль (с. Шестаково), частный дом, комбайн, грузовой автомобиль (с. Захаровка).

