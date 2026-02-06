Обстріли Харківщини за добу: 6 поранених, пошкоджено інфраструктуру та електромережі

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 10 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Є постраждалі

Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей.

  • У с. Бахтин Борівської громади постраждали 54-річна і 65-річна жінки;
  • у сел. Краснопавлівка Лозівської громади постраждали 50-річний і 65-річний чоловіки, 44-річна і 49-річна жінки.

Ворог атакував РСЗВ Слобідський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️3 РСЗВ;
▪️2 БпЛА типу "Герань-2";
▪️1 БпЛА типу "Ланцет";
▪️1 БпЛА типу "Молнія";
▪️3 fpv-дрони;
▪️10 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено електромережі;
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Коротич);
  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Писарівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено АЗС (с. Огурцівка), електромережі (с. Волоська Балаклія);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 3 автомобілі (с. Бахтин);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Шестакове), приватний будинок, комбайн, вантажний автомобіль (с. Захарівка).

