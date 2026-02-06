Обстріли Харківщини за добу: 6 поранених, пошкоджено інфраструктуру та електромережі
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 10 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей.
- У с. Бахтин Борівської громади постраждали 54-річна і 65-річна жінки;
- у сел. Краснопавлівка Лозівської громади постраждали 50-річний і 65-річний чоловіки, 44-річна і 49-річна жінки.
Ворог атакував РСЗВ Слобідський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️3 РСЗВ;
▪️2 БпЛА типу "Герань-2";
▪️1 БпЛА типу "Ланцет";
▪️1 БпЛА типу "Молнія";
▪️3 fpv-дрони;
▪️10 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено електромережі;
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Коротич);
- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Писарівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено АЗС (с. Огурцівка), електромережі (с. Волоська Балаклія);
- в Ізюмському районі пошкоджено 3 автомобілі (с. Бахтин);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Шестакове), приватний будинок, комбайн, вантажний автомобіль (с. Захарівка).
