Передавал данные о пограничных патрулях перевозчикам уклонистов: на Буковине разоблачен военнослужащий, - ГПСУ
В Черновицкой области правоохранители разоблачили пограничника, который передавал участникам преступной группы информацию о маршрутах пограничных нарядов. Эти данные использовались для незаконной переправки мужчин через государственную границу в Румынию.
Детали
Офицеры Отдела внутренней и собственной безопасности Черновицкого пограничного отряда приняли участие в операции по выявлению пограничника, который был участником преступной группы перевозчиков граждан через границу.
Организаторы были задержаны ранее: за $6000–$7000 они помогали нарушителям незаконно добраться до Румынии по горным участкам приграничья.
В ходе следствия выяснилось, что дельцы привлекли инспектора-пограничника к "бизнесу" с тем, чтобы он предоставлял информацию о маршрутах пограничных нарядов.
Как и его сообщникам, теперь военнослужащему грозит уголовная ответственность. Санкция – до 4 лет лишения свободы.
