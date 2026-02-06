Передавал данные о пограничных патрулях перевозчикам уклонистов: на Буковине разоблачен военнослужащий, - ГПСУ

В Черновицкой области правоохранители разоблачили пограничника, который передавал участникам преступной группы информацию о маршрутах пограничных нарядов. Эти данные использовались для незаконной переправки мужчин через государственную границу в Румынию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Офицеры Отдела внутренней и собственной безопасности Черновицкого пограничного отряда приняли участие в операции по выявлению пограничника, который был участником преступной группы перевозчиков граждан через границу.

Организаторы были задержаны ранее: за $6000–$7000 они помогали нарушителям незаконно добраться до Румынии по горным участкам приграничья.

Читайте также: На Буковине раскрыли схему незаконной переправки за €45 тысяч: задержаны шесть человек, - ГПСУ

Предоставлял информацию о маршрутах пограничных нарядов

В ходе следствия выяснилось, что дельцы привлекли инспектора-пограничника к "бизнесу" с тем, чтобы он предоставлял информацию о маршрутах пограничных нарядов.

Как и его сообщникам, теперь военнослужащему грозит уголовная ответственность. Санкция – до 4 лет лишения свободы.

Читайте также: Уклонистов, которые бегут через границу в Беларусь, допрашивают о движении техники ВСУ и "прилетах", - СМИ. ВИДЕО