Передавав дані про прикордонні патрулі переправникам ухилянтів: на Буковині викрито військовослужбовця , - ДПСУ

У Чернівецькій області правоохоронці викрили прикордонника, який передавав учасникам злочинної групи інформацію про маршрути прикордонних нарядів. Ці дані використовувалися для незаконного переправлення чоловіків через держкордон до Румунії.

про це йдеться в повідомленні ДПСУ.

Деталі

Офіцери Відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону взяли участь у операції з виявлення прикордонника, який був учасником злочинної групи переправників громадян через кордон.

Організаторів було затримано раніше: за $6000–$7000 вони допомагали порушникам незаконно дістатися до Румунії гірськими ділянками прикордоння.

Надавав інформацію про маршрути прикордонних нарядів

У ході слідства виявилось, що ділки залучили інспектора-прикордонника до "бізнесу" з тим аби він надавав інформацію про маршрути прикордонних нарядів.

Як і його спільникам, тепер військовослужбовцю загрожує кримінальна відповідальність. Санкція – до 4 років позбавлення волі.

