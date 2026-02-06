Передавав дані про прикордонні патрулі переправникам ухилянтів: на Буковині викрито військовослужбовця , - ДПСУ
У Чернівецькій області правоохоронці викрили прикордонника, який передавав учасникам злочинної групи інформацію про маршрути прикордонних нарядів. Ці дані використовувалися для незаконного переправлення чоловіків через держкордон до Румунії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про ц йдеться в повідомленні ДПСУ.
Деталі
Офіцери Відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону взяли участь у операції з виявлення прикордонника, який був учасником злочинної групи переправників громадян через кордон.
Організаторів було затримано раніше: за $6000–$7000 вони допомагали порушникам незаконно дістатися до Румунії гірськими ділянками прикордоння.
Надавав інформацію про маршрути прикордонних нарядів
У ході слідства виявилось, що ділки залучили інспектора-прикордонника до "бізнесу" з тим аби він надавав інформацію про маршрути прикордонних нарядів.
Як і його спільникам, тепер військовослужбовцю загрожує кримінальна відповідальність. Санкція – до 4 років позбавлення волі.
