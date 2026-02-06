Директора КП КГГА задержали на взятке 1,2 млн грн за контракт на оборудование киевских школ, - СБУ

СБУ и Нацполиция разоблачили на взяточничестве директора одного из коммунальных предприятий Киевской городской госадминистрации, который требовал почти 1,2 млн грн неправомерной выгоды за подписание контракта на поставку учебного оборудования в столичные школы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как действовал чиновник-взяточник?

Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачили во взяточничестве директора одного из коммунальных предприятий Киевской городской госадминистрации (КП КГГА).

По материалам дела, чиновник требовал от подрядчика почти 1,2 млн грн за подписание контракта на поставку учебного оборудования в столичные школы.

Как установило расследование, размер взятки составлял 10% от общей суммы договора, заключенного в декабре 2025 года.

После определения победителя тендера, руководитель КП КГГА встретился с предпринимателем и потребовал "откат" за своевременную оплату поставленного оборудования.

Чиновника задержали "на горячем"

Правоохранители задокументировали преступные действия чиновника и задержали его "на горячем" в Киеве после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Грозит до 12 лет тюрьмы

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

