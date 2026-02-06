Директора КП КМДА затримали на хабарі 1,2 млн грн за контракт для обладнання до київських шкіл, - СБУ
СБУ та Нацполіція викрили на хабарі директора одного з комунальних підприємств Київської міської держадміністрації, який вимагав майже 1,2 млн грн неправомірної вигоди за підписання контракту на постачання навчального обладнання до столичних шкіл.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Як діяв посадовець-хабарник?
Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили на хабарі директора одного з комунальних підприємств Київської міської держадміністрації (КП КМДА).
За матеріалами справи, чиновник вимагав від підрядника майже 1,2 млн грн за підписання контракту на поставку навчального обладнання до столичних шкіл.
Як встановило розслідування, розмір хабаря становив 10% від загальної суми договору, укладеного у грудні 2025 року.
Після визначення переможця тендера, керівник КП КМДА зустрівся з підприємцем і вимагав "відкат" за своєчасну оплату поставленого обладнання.
Чиновника затримали "на гарячому"
Правоохоронці задокументували злочинні дії посадовця і затримали його "на гарячому" в Києві після одержання всієї суми неправомірної вигоди.
Загрожує до 12 років ув'язнення
- Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).
- Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але в мене питання, коли, коли наволоч будуть саджати на реальні терміни і КОНФІСКОВУВАТИ В С Е МАЙНО ЦИХ УБЛЮДКІВ???? ДЕПУСРАТИ, КОНЧЕНІ, ЗМІНІСТЬ СТАТТІ УК ДЛЯ ТАКИХ ЗЛОЧИНІВ!!! Забороніть і негайно вміляки застави, поруки, і іншу ху...ню, бо скоро з голим задом будемо в реальному сенсі слова!!