1 819 15

Санду о Нобелевской премии мира: Ее заслуживают украинцы

майя,санду

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что не готовится и не стремится к получению Нобелевской премии мира, несмотря на то, что была предложена к номинации депутатом парламента Норвегии.

Об этом она сказала в эфире телеканала TV8, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Санду, есть много людей, которые гораздо больше заслуживают эту награду, в частности те, кто жертвует собой ради мира. Она привела пример украинцев, которые вернулись домой из российского плена.

"Сегодня я смотрела на украинцев, которые вернулись домой из России, и это люди, которые заслуживают премию мира", - подчеркнула президент Молдовы.

Санду отметила, что именно такие люди приносят реальные жертвы ради мира и безопасности в регионе, отдавая жизнь и свободу за возвращение мира в свои страны, города и села.

"Те, кто отдает жизнь за мир, потому что хотят вернуть его в свою страну, на наш континент, заслуживают в первую очередь", - добавила она.

  • Ранее стало известно, что депутат парламента Норвегии предложил выдвинуть Майю Санду на Нобелевскую премию мира, отметив ее роль в защите демократии, верховенства права и мира в Молдове.

Топ комментарии
+14
Санду- молодец !
показать весь комментарий
06.02.2026 15:51 Ответить
+11
Молдаване выбрали Санду, а не Додона. Украинцы выбрали Додона из параши.
Так кто теперь тупые??? Про кого теперь анекдоты пора рассказывать???
показать весь комментарий
06.02.2026 17:26 Ответить
+10
Трамп это не потерпит.
показать весь комментарий
06.02.2026 15:43 Ответить
Тампон буде проти!
показать весь комментарий
06.02.2026 15:44 Ответить
Монголія може постраждати.
показать весь комментарий
06.02.2026 15:55 Ответить
Якщо дати премію миру тому, хто дійсно гідний премії миру, то одразу з'являться питання до попередніх лауреатів.
показать весь комментарий
06.02.2026 16:14 Ответить
Дійсно : Залужний або Порошенко !!!!
показать весь комментарий
06.02.2026 16:19 Ответить
Зачекайте, рано ще виставляти кандитатів на вибори
показать весь комментарий
06.02.2026 16:54 Ответить
Юля теж буде проти...
показать весь комментарий
06.02.2026 17:23 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2026 17:28 Ответить
У Юлі немає карт (Д. Трамп)
показать весь комментарий
06.02.2026 18:14 Ответить
але у Юлі є прямокутні бумаженції, схожі на платіжні банкноти США або ЄС
показать весь комментарий
06.02.2026 18:18 Ответить
Аткуда, астанні 47 тисяч забралі недавна!
показать весь комментарий
06.02.2026 19:07 Ответить
Є, вона колись Трампа за першої каденції біля вбиральні чекала, ну і напевне тоді отримала карти.
показать весь комментарий
06.02.2026 19:56 Ответить
САНДУ не прагне до отримання Нобелівської премії миру, попри те, що була запропонована до номінації депутатом парламенту Норвегії.

Санду про Нобелівську премію миру: Її заслуговують українці.

 САНДУ навіть НЕ ЗГАДАЛА відомого миротворця, "зупинялники війн, конфліктів, т. ТРАМПА, Яка невдячність... Яка гріховність перед божеством ТРАМП! Це як храмі...
показать весь комментарий
06.02.2026 17:04 Ответить
