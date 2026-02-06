Санду о Нобелевской премии мира: Ее заслуживают украинцы

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что не готовится и не стремится к получению Нобелевской премии мира, несмотря на то, что была предложена к номинации депутатом парламента Норвегии.

Об этом она сказала в эфире телеканала TV8, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Санду, есть много людей, которые гораздо больше заслуживают эту награду, в частности те, кто жертвует собой ради мира. Она привела пример украинцев, которые вернулись домой из российского плена.

"Сегодня я смотрела на украинцев, которые вернулись домой из России, и это люди, которые заслуживают премию мира", - подчеркнула президент Молдовы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спикер польского Сейма выступил против номинации Трампа на Нобелевскую премию мира

Санду отметила, что именно такие люди приносят реальные жертвы ради мира и безопасности в регионе, отдавая жизнь и свободу за возвращение мира в свои страны, города и села.

"Те, кто отдает жизнь за мир, потому что хотят вернуть его в свою страну, на наш континент, заслуживают в первую очередь", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду после удара РФ по пассажирскому поезду в Харьковской области: "Виновные должны быть привлечены к ответственности"