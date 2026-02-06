1 819 15

Санду про Нобелівську премію миру: Її заслуговують українці

майя,санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що не готується і не прагне до отримання Нобелівської премії миру, попри те, що була запропонована до номінації депутатом парламенту Норвегії.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу TV8, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Санду, існує багато людей, які значно більше заслуговують на цю нагороду, зокрема ті, хто жертвує собою заради миру. Вона навела приклад українців, які повернулися додому з російського полону.

"Сьогодні я дивилася на українців, які повернулися додому з Росії, і це люди, які заслуговують на премію миру", - наголосила президентка Молдови.

Санду зазначила, що саме такі люди приносять реальні жертви заради миру та безпеки в регіоні, віддаючи життя і свободу за повернення миру у свої країни, міста і села.

"Ті, хто віддає життя за мир, тому що хочуть повернути його в свою країну, на наш континент, заслуговують в першу чергу", - додала вона.

  • Раніше стало відомо, що депутат парламенту Норвегії запропонував висунути Маю Санду на Нобелівську премію миру, зазначивши її роль у захисті демократії, верховенства права і миру в Молдові.

Топ коментарі
+14
Санду- молодец !
06.02.2026 15:51 Відповісти
+11
Молдаване выбрали Санду, а не Додона. Украинцы выбрали Додона из параши.
Так кто теперь тупые??? Про кого теперь анекдоты пора рассказывать???
06.02.2026 17:26 Відповісти
+10
Трамп это не потерпит.
06.02.2026 15:43 Відповісти
Тампон буде проти!
06.02.2026 15:44 Відповісти
Монголія може постраждати.
06.02.2026 15:55 Відповісти
Якщо дати премію миру тому, хто дійсно гідний премії миру, то одразу з'являться питання до попередніх лауреатів.
06.02.2026 16:14 Відповісти
Дійсно : Залужний або Порошенко !!!!
06.02.2026 16:19 Відповісти
Зачекайте, рано ще виставляти кандитатів на вибори
06.02.2026 16:54 Відповісти
Юля теж буде проти...
06.02.2026 17:23 Відповісти
06.02.2026 17:28 Відповісти
У Юлі немає карт (Д. Трамп)
06.02.2026 18:14 Відповісти
але у Юлі є прямокутні бумаженції, схожі на платіжні банкноти США або ЄС
06.02.2026 18:18 Відповісти
Аткуда, астанні 47 тисяч забралі недавна!
06.02.2026 19:07 Відповісти
Є, вона колись Трампа за першої каденції біля вбиральні чекала, ну і напевне тоді отримала карти.
06.02.2026 19:56 Відповісти
 САНДУ навіть НЕ ЗГАДАЛА відомого миротворця, "зупинялники війн, конфліктів, т. ТРАМПА, Яка невдячність... Яка гріховність перед божеством ТРАМП! Це як храмі...
06.02.2026 17:04 Відповісти
