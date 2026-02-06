Санду про Нобелівську премію миру: Її заслуговують українці
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що не готується і не прагне до отримання Нобелівської премії миру, попри те, що була запропонована до номінації депутатом парламенту Норвегії.
Про це вона сказала в ефірі телеканалу TV8, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Санду, існує багато людей, які значно більше заслуговують на цю нагороду, зокрема ті, хто жертвує собою заради миру. Вона навела приклад українців, які повернулися додому з російського полону.
"Сьогодні я дивилася на українців, які повернулися додому з Росії, і це люди, які заслуговують на премію миру", - наголосила президентка Молдови.
Санду зазначила, що саме такі люди приносять реальні жертви заради миру та безпеки в регіоні, віддаючи життя і свободу за повернення миру у свої країни, міста і села.
"Ті, хто віддає життя за мир, тому що хочуть повернути його в свою країну, на наш континент, заслуговують в першу чергу", - додала вона.
- Раніше стало відомо, що депутат парламенту Норвегії запропонував висунути Маю Санду на Нобелівську премію миру, зазначивши її роль у захисті демократії, верховенства права і миру в Молдові.
