Санду про Нобелівську премію миру: Її заслуговують українці.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що не готується і не прагне до отримання Нобелівської премії миру, попри те, що була запропонована до номінації депутатом парламенту Норвегії.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу TV8.

За словами Санду, існує багато людей, які значно більше заслуговують на цю нагороду, зокрема ті, хто жертвує собою заради миру. Вона навела приклад українців, які повернулися додому з російського полону.

"Сьогодні я дивилася на українців, які повернулися додому з Росії, і це люди, які заслуговують на премію миру", - наголосила президентка Молдови.

Санду зазначила, що саме такі люди приносять реальні жертви заради миру та безпеки в регіоні, віддаючи життя і свободу за повернення миру у свої країни, міста і села.

"Ті, хто віддає життя за мир, тому що хочуть повернути його в свою країну, на наш континент, заслуговують в першу чергу", - додала вона.

