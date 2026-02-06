173 т энергетического оборудования от партнеров направили сегодня на нужды энергокомпаний, - Шмыгаль

Шмыгаль о заседании Штаба по ликвидации последствий ЧС

Сегодня, 6 февраля, состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на заседании чиновники докладывали по графикам восстановления энергетических объектов и ТЭЦ.

Восстановление электро- и теплоснабжения

Над возвращением света и тепла в столице сегодня работают более 255 бригад. Принято решение увеличить их количество. Особое внимание – наиболее проблемным домам с повреждениями внутридомовых сетей. При необходимости к работам привлекается дополнительный персонал.

Заявки на доплату

Шмыгаль отметил, что в "Дії" стартовал прием заявок на доплату работникам аварийно-восстановительных бригад, которые ликвидируют последствия российских обстрелов. По 20 тыс. грн в январе, феврале и марте получит каждый, кто сегодня устраняет последствия российских атак на нашу энергетику.

Международная гуманитарная помощь

Также министр сообщил о поступлении международной гуманитарной помощи.

По его словам, только за сегодня компаниям передали более 173 тонн энергетического оборудования. Уже завтра в Киеве ожидаются 22 мощных генератора из 48, которые недавно Украине передала Литва. Есть поставки от японской JICA.

Мобильная связь

Кроме того, продолжается работа над усилением устойчивости мобильной связи.

"Привлекаем для этого дополнительные мощности. Подчеркнул важность ускорения этой работы. Люди должны быть обеспечены связью во время отключений", - добавил Шмыгаль.

За його словами, лише за сьогодні передали компаніям понад 173 тонни енергетичного обладнання. Джерело: https://censor.net/ua/n3599333
Тобто Ахметову нахаляву ще гум допомогу партнерів видали. Прикольно
Zельоні гниди енергообладнання вже тоннами міряють ..ахметівська гнида шмигаль працює

як і вкрадене бабло.. істоти гнилі
Вы технарь? Чем нужно измерять оборудование? вольт/амперами? Или Герцами?
Хватит сейчас ёмкость аккумулятора измеряется в кВатах
Шмигаль є ППО ще не працював 😸
Влада себе не обділить ( олфгархат + квартал )
І вже шепчуть, треба ціну піднімати!
Щоб обладнання мало дух Незламності.
В кулуарах Кабінету Міністрів вже сформувалась точка зору хто заплатить за "відновлення енергетики" - само собою, прості громадяни, які "по приколу" їх обрали. . Планується чергове підвищення цін на електроенергію для населення (це вже шосте, за період правління Зеленського).
І ШО ? Жодного на МАЦКВУ не відправили?
Масква пачем гарят тваі калакалаааа?
Києву не дадуть, бо не буде що на Кличка валити?
Говорят у бегемота гиппопотама плохое зрение, но, при его весе, это забота не его, а окружающих.
компаниям передали более 173 тонн энергетического оборудования. Источник: https://censor.net/ru/n3599333
Когда собирался **....ся Приватбанк это стало не его проблемой а государства.
Ахметовский ДЭТЭК пострадал на нехилые бабки и поэтому вся Европа шлет помощь народу Украины Ахметову.
Вот чего нет, так это фантазии. Жлобьё и барыги. Шоб поржать снизить тариф на 50 копеек - ведь Европа пополнила основные фонды ДЭТЭК. Нихера.
Кому принадлежат компании которым передали оборудование?
А в кг ще більша цифра буде, уйобки, ви ще в грами переведіть
