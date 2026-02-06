173 т энергетического оборудования от партнеров направили сегодня на нужды энергокомпаний, - Шмыгаль

Сегодня, 6 февраля, состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, на заседании чиновники докладывали по графикам восстановления энергетических объектов и ТЭЦ.

Восстановление электро- и теплоснабжения

Над возвращением света и тепла в столице сегодня работают более 255 бригад. Принято решение увеличить их количество. Особое внимание – наиболее проблемным домам с повреждениями внутридомовых сетей. При необходимости к работам привлекается дополнительный персонал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 20 тысяч за восстановление энергетики: В "Дії" начали принимать заявки на доплату для ремонтных бригад. ИНФОГРАФИКА

Заявки на доплату

Шмыгаль отметил, что в "Дії" стартовал прием заявок на доплату работникам аварийно-восстановительных бригад, которые ликвидируют последствия российских обстрелов. По 20 тыс. грн в январе, феврале и марте получит каждый, кто сегодня устраняет последствия российских атак на нашу энергетику.

Международная гуманитарная помощь

Также министр сообщил о поступлении международной гуманитарной помощи.

Читайте также: Жителям домов без отопления должна быть оказана большая помощь, - Зеленский

По его словам, только за сегодня компаниям передали более 173 тонн энергетического оборудования. Уже завтра в Киеве ожидаются 22 мощных генератора из 48, которые недавно Украине передала Литва. Есть поставки от японской JICA.

Мобильная связь

Кроме того, продолжается работа над усилением устойчивости мобильной связи.

Читайте: 6 млрд гривен выделено на защиту критической инфраструктуры в прифронтовых областях, - Шмыгаль

"Привлекаем для этого дополнительные мощности. Подчеркнул важность ускорения этой работы. Люди должны быть обеспечены связью во время отключений", - добавил Шмыгаль.