173 т энергетического оборудования от партнеров направили сегодня на нужды энергокомпаний, - Шмыгаль
Сегодня, 6 февраля, состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на заседании чиновники докладывали по графикам восстановления энергетических объектов и ТЭЦ.
Восстановление электро- и теплоснабжения
Над возвращением света и тепла в столице сегодня работают более 255 бригад. Принято решение увеличить их количество. Особое внимание – наиболее проблемным домам с повреждениями внутридомовых сетей. При необходимости к работам привлекается дополнительный персонал.
Заявки на доплату
Шмыгаль отметил, что в "Дії" стартовал прием заявок на доплату работникам аварийно-восстановительных бригад, которые ликвидируют последствия российских обстрелов. По 20 тыс. грн в январе, феврале и марте получит каждый, кто сегодня устраняет последствия российских атак на нашу энергетику.
Международная гуманитарная помощь
Также министр сообщил о поступлении международной гуманитарной помощи.
По его словам, только за сегодня компаниям передали более 173 тонн энергетического оборудования. Уже завтра в Киеве ожидаются 22 мощных генератора из 48, которые недавно Украине передала Литва. Есть поставки от японской JICA.
Мобильная связь
Кроме того, продолжается работа над усилением устойчивости мобильной связи.
"Привлекаем для этого дополнительные мощности. Подчеркнул важность ускорения этой работы. Люди должны быть обеспечены связью во время отключений", - добавил Шмыгаль.
як і вкрадене бабло.. істоти гнилі
Хватит сейчас ёмкость аккумулятора измеряется в кВатах
Тобто Ахметову нахаляву ще гум допомогу партнерів видали. Прикольно
Когда собирался **....ся Приватбанк это стало не его проблемой а государства.
Ахметовский ДЭТЭК пострадал на нехилые бабки и поэтому вся Европа шлет помощь
народу УкраиныАхметову.
Вот чего нет, так это фантазии. Жлобьё и барыги. Шоб поржать снизить тариф на 50 копеек - ведь Европа пополнила основные фонды ДЭТЭК. Нихера.