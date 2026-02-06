173 т енергетичного обладнання від партнерів скерували сьогодні на потреби енергокомпаній, - Шмигаль
Сьогодні, 6 лютого, відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на засіданні посадовці доповідали по графіках відновлення енергетичних об'єктів та ТЕЦ.
Відновлення електро- та теплопостачання
Над поверненням світла й тепла у столиці сьогодні працюють понад 255 бригад. Ухвалено рішення збільшити їхню кількість. Особлива увага – найбільш проблемним будинкам із пошкодженнями внутрішньобудинкових мереж. За потреби до робіт залучається додатковий персонал.
Заявки на доплату
Шмигаль зазначив, що у "Дії" стартував прийом заявок на доплату працівникам аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. По 20 тис. грн у січні, лютому і березні отримає кожен, хто сьогодні усуває наслідки російських атак на нашу енергетику.
Міжнародна гуманітарна допомога
Також міністр повідомив про надходження міжнародної гуманітарної допомоги.
За його словами, лише за сьогодні передали компаніям понад 173 тонни енергетичного обладнання. Вже завтра у Києві очікуються 22 потужні генератори із 48, які нещодавно Україні передала Литва. Є постачання від японського JICA.
Мобільний зв'язок
Крім того, триває робота над посиленням стійкості мобільного зв'язку.
"Залучаємо для цього додаткові потужності. Наголосив на важливості прискорення цієї роботи. Люди повинні бути забезпечені зв'язком під час відключень", - додав Шмигаль..
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як і вкрадене бабло.. істоти гнилі
Хватит сейчас ёмкость аккумулятора измеряется в кВатах
Тобто Ахметову нахаляву ще гум допомогу партнерів видали. Прикольно
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Масква пачем гарят тваі калакалаааа?
бегемотагиппопотама плохое зрение, но, при его весе, это забота не его, а окружающих.
компаниям передали более 173 тонн энергетического оборудования. Источник: https://censor.net/ru/n3599333
Когда собирался **....ся Приватбанк это стало не его проблемой а государства.
Ахметовский ДЭТЭК пострадал на нехилые бабки и поэтому вся Европа шлет помощь
народу УкраиныАхметову.
Вот чего нет, так это фантазии. Жлобьё и барыги. Шоб поржать снизить тариф на 50 копеек - ведь Европа пополнила основные фонды ДЭТЭК. Нихера.