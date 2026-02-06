173 т енергетичного обладнання від партнерів скерували сьогодні на потреби енергокомпаній, - Шмигаль

Сьогодні, 6 лютого, відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на засіданні посадовці доповідали по графіках відновлення енергетичних об'єктів та ТЕЦ.

Відновлення електро- та теплопостачання

Над поверненням світла й тепла у столиці сьогодні працюють понад 255 бригад. Ухвалено рішення збільшити їхню кількість. Особлива увага – найбільш проблемним будинкам із пошкодженнями внутрішньобудинкових мереж. За потреби до робіт залучається додатковий персонал.

Заявки на доплату

Шмигаль зазначив, що у "Дії" стартував прийом заявок на доплату працівникам аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. По 20 тис. грн у січні, лютому і березні отримає кожен, хто сьогодні усуває наслідки російських атак на нашу енергетику.

Міжнародна гуманітарна допомога

Також міністр повідомив про надходження міжнародної гуманітарної допомоги.

За його словами, лише за сьогодні передали компаніям понад 173 тонни енергетичного обладнання. Вже завтра у Києві очікуються 22 потужні генератори із 48, які нещодавно Україні передала Литва. Є постачання від японського JICA.

Мобільний зв'язок

Крім того, триває робота над посиленням стійкості мобільного зв'язку.

"Залучаємо для цього додаткові потужності. Наголосив на важливості прискорення цієї роботи. Люди повинні бути забезпечені зв'язком під час відключень", - додав Шмигаль..