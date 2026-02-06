576 16

173 т енергетичного обладнання від партнерів скерували сьогодні на потреби енергокомпаній, - Шмигаль

Шмигаль про засідання Штабу з ліквідації наслідків НС

Сьогодні, 6 лютого, відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на засіданні посадовці доповідали по графіках відновлення енергетичних об'єктів та ТЕЦ.

Відновлення електро- та теплопостачання

Над поверненням світла й тепла у столиці сьогодні працюють понад 255 бригад. Ухвалено рішення збільшити їхню кількість. Особлива увага – найбільш проблемним будинкам із пошкодженнями внутрішньобудинкових мереж. За потреби до робіт залучається додатковий персонал.

Заявки на доплату

Шмигаль зазначив, що у "Дії" стартував прийом заявок на доплату працівникам аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. По 20 тис. грн у січні, лютому і березні отримає кожен, хто сьогодні усуває наслідки російських атак на нашу енергетику.

Міжнародна гуманітарна допомога

Також міністр повідомив про надходження міжнародної гуманітарної допомоги.

За його словами, лише за сьогодні передали компаніям понад 173 тонни енергетичного обладнання. Вже завтра у Києві очікуються 22 потужні генератори із 48, які нещодавно Україні передала Литва. Є постачання від японського JICA.

Мобільний зв'язок

Крім того, триває робота над посиленням стійкості мобільного зв'язку.

"Залучаємо для цього додаткові потужності. Наголосив на важливості прискорення цієї роботи. Люди повинні бути забезпечені зв'язком під час відключень", - додав Шмигаль..

Топ коментарі
+7
За його словами, лише за сьогодні передали компаніям понад 173 тонни енергетичного обладнання.
Тобто Ахметову нахаляву ще гум допомогу партнерів видали. Прикольно
06.02.2026 22:27 Відповісти
+3
Zельоні гниди енергообладнання вже тоннами міряють ..ахметівська гнида шмигаль працює

як і вкрадене бабло.. істоти гнилі
06.02.2026 22:25 Відповісти
+3
06.02.2026 22:25 Відповісти
Zельоні гниди енергообладнання вже тоннами міряють ..ахметівська гнида шмигаль працює

як і вкрадене бабло.. істоти гнилі
06.02.2026 22:25 Відповісти
Вы технарь? Чем нужно измерять оборудование? вольт/амперами? Или Герцами?
Хватит сейчас ёмкость аккумулятора измеряется в кВатах
06.02.2026 23:25 Відповісти
06.02.2026 22:25 Відповісти
Шмигаль є ППО ще не працював 😸
06.02.2026 22:28 Відповісти
Влада себе не обділить ( олфгархат + квартал )
06.02.2026 22:40 Відповісти
І вже шепчуть, треба ціну піднімати!
06.02.2026 22:31 Відповісти
Щоб обладнання мало дух Незламності.
06.02.2026 22:48 Відповісти
В кулуарах Кабінету Міністрів вже сформувалась точка зору хто заплатить за "відновлення енергетики" - само собою, прості громадяни, які "по приколу" їх обрали. . Планується чергове підвищення цін на електроенергію для населення (це вже шосте, за період правління Зеленського).
06.02.2026 23:06 Відповісти
І ШО ? Жодного на МАЦКВУ не відправили?
06.02.2026 23:08 Відповісти
Масква пачем гарят тваі калакалаааа?
06.02.2026 23:09 Відповісти
Києву не дадуть, бо не буде що на Кличка валити?
06.02.2026 23:11 Відповісти
Говорят у бегемота гиппопотама плохое зрение, но, при его весе, это забота не его, а окружающих.
компаниям передали более 173 тонн энергетического оборудования. Источник: https://censor.net/ru/n3599333
Когда собирался **....ся Приватбанк это стало не его проблемой а государства.
Ахметовский ДЭТЭК пострадал на нехилые бабки и поэтому вся Европа шлет помощь народу Украины Ахметову.
Вот чего нет, так это фантазии. Жлобьё и барыги. Шоб поржать снизить тариф на 50 копеек - ведь Европа пополнила основные фонды ДЭТЭК. Нихера.
06.02.2026 23:21 Відповісти
Кому принадлежат компании которым передали оборудование?
06.02.2026 23:31 Відповісти
А в кг ще більша цифра буде, уйобки, ви ще в грами переведіть
06.02.2026 23:51 Відповісти
 
 