6 млрд гривень виділено на захист критичної інфраструктури у прифронтових областях, - Шмигаль
На експериментальний проєкт із будівництва захисних споруд для об'єктів критичної інфраструктури у прифронтових областях виділено 6 млрд грн.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Захист об'єктів у прифронтових областях
За словами міністра, наразі будуються захисні споруди для 93 критичних елементів на 84 енергетичних об’єктах.
Крім цього, як розповів Шмигаль, уряд виділив більше 2,5 млрд грн на закупівлю генераторів великої потужності.
Насамперед йдеться про обладнання для прифронтових громад.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що до наступного опалювального сезону, до 1 вересня, голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури.
Навіть якби ті захисні споруди дійсно існували.
А саме цим займається зелена камарілья, - пиляє гроші на "захисті", загубивши навіть існуючі ракетні програми.