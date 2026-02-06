"Резерв+" временно не будет работать 7 февраля из-за технических работ, - Минобороны

В реестре "Оберег" 7 февраля с 00:00 до 01:00 будут проводиться плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно будет невозможно получить услуги или обновить Резерв ID.

Об этом сообщило Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

В оборонном ведомстве советуют гражданам заранее позаботиться о доступе к электронному военно-учетном документу.

"Заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF", - пояснили в Минобороны.

Работы завершатся в 01:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

