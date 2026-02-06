"Резерв+" тимчасово не працюватиме 7 лютого через технічні роботи, - Міноборони

У реєстрі "Оберіг" 7 лютого з 00:00 до 01:00 триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.

Про це повідомило Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

В оборонному відомстві радять громадянам заздалегідь подбати про доступ до електронного військово-облікового документа.

"Завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF", - пояснили у Міноборони.

Роботи завершаться о 01:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

