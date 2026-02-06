В результате атаки РФ на Харьковщину погиб мужчина, двое человек ранены, женщина - в тяжелом состоянии

Сегодня, 6 февраля, около 18:00 вооруженные силы РФ осуществили обстрел Дергачевской громады Харьковского района Харьковской области с использованием FPV-дронов, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

Атака на Цуповку

Так, россияне ударили FPV-дроном по гражданскому жителю в Цуповке.

Оккупанты целенаправленно нанесли удар ударным дроном по 38-летнему жителю Дубовки, который передвигался по территории Цуповки.

Мужчина получил осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь. К счастью, в настоящее время его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Удар между Прудянкой и Цуповкой

Также россияне нанесли еще один целенаправленный удар FPV-дроном между населенными пунктами Прудянка и Цуповка по гражданским, в результате чего 50-летний мужчина погиб, а его 51-летняя жена получила осколочные ранения

"Мужчина и женщина - это жители Цуповки, которые возвращались домой от ближайшей железнодорожной станции "Слатино". Россияне атаковали их сознательно, прекрасно понимая, что это - гражданские. Сейчас женщина госпитализирована в больницу, медики борются за ее жизнь", - рассказал начальник ГВА.

