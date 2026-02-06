Унаслідок атаки РФ на Харківщину загинув чоловік, двоє людей поранені, жінка - у важкому стані

Сьогодні, 6 лютого близько 18:00 збройні сили рф здійснили обстріл Дергачівської громади Харківського району Харківської області з використанням FPV-дронів, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

Атака на у Цупівку

Так, росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному мешканцю у Цупівці.

Окупанти цілеспрямовано поцілили ударним дроном по 38-річному жителю Дубівки, який пересувався територією Цупівки.

Чоловік дістав уламкові поранення, йому надано медичну допомогу. На щастя, наразі його стан стабільний, загрози життю немає.

Удар між Прудянкою і Цупівкою

Також росіяни завдали ще одного цілеспрямованого удару FPV-дроном між населеними пунктами Прудянка і Цупівка по цивільних, у результаті чого 50-річний чоловік загинув, а його 51-річна дружина дістала уламкові поранення

"Чоловік та жінка - це цупівчани, які поверталися додому від найближчої залізничної станції "Слатине". Росіяни атакували їх свідомо, чудово усвідомлюючи, що це - цивільні. Наразі жінку госпіталізовано до лікарні, медики борються за її життя", - розповів начальник МВА.

