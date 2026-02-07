Российские дроны атаковали объект критической инфраструктуры на Волыни, - ОВА
В ночь на 7 февраля российская оккупационная армия атаковала Волынь ударными беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Волынской областной военной администрации Романа Романюка.
По словам главы области, в результате одной из атак поврежден объект критической инфраструктуры. На месте происшествия оперативно развернули работу все профильные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара.
Последствия атаки
Роман Романюк сообщил, что информации о погибших или пострадавших пока нет. По его словам, на месте уже работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.
Глава ОГА призвал граждан не публиковать фото и видео с мест попаданий в соцсетях.
Ранее мы сообщали:
Вечером 6 февраля российская армия запустила ударные беспилотники по территории Украины. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
В ВСУ отметили, что силы обороны проводят необходимые меры для отражения атаки.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
