Российские дроны атаковали объект критической инфраструктуры на Волыни, - ОВА

В ночь на 7 февраля российская оккупационная армия атаковала Волынь ударными беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Волынской областной военной администрации Романа Романюка.

По словам главы области, в результате одной из атак поврежден объект критической инфраструктуры. На месте происшествия оперативно развернули работу все профильные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

Последствия атаки

Роман Романюк сообщил, что информации о погибших или пострадавших пока нет. По его словам, на месте уже работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.

Глава ОГА призвал граждан не публиковать фото и видео с мест попаданий в соцсетях.

Вечером 6 февраля российская армия запустила ударные беспилотники по территории Украины. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В ВСУ отметили, что силы обороны проводят необходимые меры для отражения атаки.

