Російські дрони атакували об’єкт критичної інфраструктури на Волині, - ОВА

У ніч на 7 лютого російська окупаційна армія атакувала Волинь ударними безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка.

За словами очільника області, внаслідок однієї з атак пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. На місці події оперативно розгорнули роботу всі профільні служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Наслідки атаки

Роман Романюк повідомив, що інформації про загиблих або постраждалих наразі немає. За його словами, на місці вже працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

Голова ОВА закликав громадян не публікувати фото та відео з місць влучань у соцмережах.

Увечері 6 лютого російська армія запустила ударні безпілотники по території України. Про це поінформували Повітряні сили Збройних сил України.

У ЗСУ зазначили, що сили оборони проводять необхідні заходи для відбиття атаки.

