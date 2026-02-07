Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 245 290 человек (+730 за сутки), 11 650 танков, 37 036 артсистем, 24 009 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 245 290 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 245 290 (+730) человек

танков – 11 650 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 24 009 (+2) ед.

артиллерийских систем – 37 036 (+22) ед.

РСЗО – 1 637 (+0) ед.

средства ПВО – 1 295 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 127 081 (+1 161) ед.

крылатые ракеты – 4 245 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 77 379 (+68) ед.

специальная техника – 4 064 (+1) ед.

