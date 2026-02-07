Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 245 290 человек (+730 за сутки), 11 650 танков, 37 036 артсистем, 24 009 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 245 290 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 245 290 (+730) человек
  • танков – 11 650 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 009 (+2) ед.
  • артиллерийских систем – 37 036 (+22) ед.
  • РСЗО – 1 637 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 295 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 127 081 (+1 161) ед.
  • крылатые ракеты – 4 245 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 77 379 (+68) ед.
  • специальная техника – 4 064 (+1) ед.

Потери врага на утро 7 февраля

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
07.02.2026 08:24 Ответить
07.02.2026 08:24 Ответить
Вийшов сьогодні вранці, на вулицю. Чую - виють сирени повітряної тривоги... Летять "асвабадители"... І тут, при низькій хмарності, ще й снігопад почався... "Старлінки" кацапам відрізали (виють в Інтернет, на всі голоси). І оптика, на "шахєдах", мало чим допоможе - бо пелена снігу все закриває...
07.02.2026 09:11 Ответить
07.02.2026 09:11 Ответить
То таке, пишуть, в Рівному добре бабахнуло. Луцький район повітряна тривога з 3.13 до 9.19.В мене вчора світло не вимикали, а зараз вимкнули. Мали до 9, продовжили, ще на півтори години.
07.02.2026 09:30 Ответить
07.02.2026 09:30 Ответить
Та зараз навіть і з графіками "свистопляска"... То дають електроенергію "поза графіком", то продовжують відключення...
07.02.2026 09:34 Ответить
07.02.2026 09:34 Ответить
Вчора 18 годин не було електрики. Вперше. В інших районах бувало, але не в моєму. Така ж свистопляска з графіками, але зазвичай в кращу сторону.
08.02.2026 17:42 Ответить
08.02.2026 17:42 Ответить
У нас таке вже було... Уже звично - 2 години є, 5-7 годин - немає...Ще терпимо... Нас уже важко налякать - ми місяць без електрики, і опалення, сиділи, в блокаду... Правда, тоді не було таких морозів...
08.02.2026 17:50 Ответить
08.02.2026 17:50 Ответить
 
 