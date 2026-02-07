Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 245 290 человек (+730 за сутки), 11 650 танков, 37 036 артсистем, 24 009 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 245 290 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 245 290 (+730) человек
- танков – 11 650 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 009 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 37 036 (+22) ед.
- РСЗО – 1 637 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 295 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 127 081 (+1 161) ед.
- крылатые ракеты – 4 245 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 77 379 (+68) ед.
- специальная техника – 4 064 (+1) ед.
