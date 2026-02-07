Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 245 290 осіб (+730 за добу), 11 650 танків, 37 036 артсистем, 24 009 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 245 290 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 245 290 (+730) осіб
- танків – 11 650 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 009 (+2) од.
- артилерійських систем – 37 036 (+22) од.
- РСЗВ – 1 637 (+0) од.
- засоби ППО – 1 295 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1 161) од.
- крилаті ракети – 4 245 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 379 (+68) од.
- спеціальна техніка – 4 064 (+1) од.
tarasii smila #448870
Яр Холодний
Олена Тихонова #468839
Яр Холодний
Олена Тихонова #468839
Яр Холодний
