Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 245 290 осіб (+730 за добу), 11 650 танків, 37 036 артсистем, 24 009 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 245 290 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 245 290 (+730) осіб
  • танків – 11 650 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 009 (+2) од.
  • артилерійських систем – 37 036 (+22) од.
  • РСЗВ – 1 637 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 295 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1 161) од.
  • крилаті ракети – 4 245 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 77 379 (+68) од.
  • спеціальна техніка  – 4 064 (+1) од.

Втрати ворога на ранок 7 лютого

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
07.02.2026 08:24 Відповісти
Вийшов сьогодні вранці, на вулицю. Чую - виють сирени повітряної тривоги... Летять "асвабадители"... І тут, при низькій хмарності, ще й снігопад почався... "Старлінки" кацапам відрізали (виють в Інтернет, на всі голоси). І оптика, на "шахєдах", мало чим допоможе - бо пелена снігу все закриває...
07.02.2026 09:11 Відповісти
То таке, пишуть, в Рівному добре бабахнуло. Луцький район повітряна тривога з 3.13 до 9.19.В мене вчора світло не вимикали, а зараз вимкнули. Мали до 9, продовжили, ще на півтори години.
07.02.2026 09:30 Відповісти
Та зараз навіть і з графіками "свистопляска"... То дають електроенергію "поза графіком", то продовжують відключення...
07.02.2026 09:34 Відповісти
Вчора 18 годин не було електрики. Вперше. В інших районах бувало, але не в моєму. Така ж свистопляска з графіками, але зазвичай в кращу сторону.
08.02.2026 17:42 Відповісти
У нас таке вже було... Уже звично - 2 години є, 5-7 годин - немає...Ще терпимо... Нас уже важко налякать - ми місяць без електрики, і опалення, сиділи, в блокаду... Правда, тоді не було таких морозів...
08.02.2026 17:50 Відповісти
 
 