Дрон наздогнав автівку з окупантами та влучив прямо у зад одному із штурмовиків. ВIДЕО

Українські оператори FPV-дронів продовжують демонструвати ювелірну точність, обираючи для ударів найменш захищені та найбільш символічні місця загарбників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відео ефектного полювання на ворожий транспорт.

На кадрах зафіксовано, як дрон-камікадзе на великій швидкості наздоганяє легкову автівку, у кузові якої перебував окупант.

Подробиці "м’якої посадки":

Ювелірне влучання: Попри рух автомобіля, пілот БпЛА зумів спрямувати дрон точно в одного з окупантів, який сидів спиною до напрямку руху. Удар прийшовся прямо у задню частину тіла загарбника.

Безславний фінал: Влучна атака не залишила шансів ні "герою" епізоду, ні його супутникам. Транспортний засіб перетворився на вогняну пастку на повній швидкості.

Парта героя: Подібні випадки ліквідації стають черговим свідченням того, що українські дрони знайдуть окупанта всюди.

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"Є пробиття! Російський солдат мужньо зустрічає український дрон-камікадзе своїм центром прийняття рішень. Парта героя йому забезпечена!", - іронізує автор публікації.

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