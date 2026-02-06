Дрон догнал машину с оккупантами и попал прямо в зад одного из штурмовиков. ВИДЕО

Украинские операторы FPV-дронов продолжают демонстрировать ювелирную точность, выбирая для ударов наименее защищенные и наиболее символичные места захватчиков. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео эффектной охоты на вражеский транспорт.

На кадрах зафиксировано, как дрон-камикадзе на большой скорости догоняет легковую машину, в кузове которой находился оккупант.

Подробности "мягкой посадки":

Ювелирное попадание: Несмотря на движение автомобиля, пилот БПЛА сумел направить дрон точно в одного из оккупантов, который сидел спиной к направлению движения. Удар пришелся прямо в заднюю часть тела захватчика.

Бесславный финал: Точная атака не оставила шансов ни "герою" эпизода, ни его спутникам. Транспортное средство превратилось в огненную ловушку на полной скорости.

Парта героя: Подобные случаи ликвидации становятся очередным свидетельством того, что украинские дроны найдут оккупанта везде.

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"Есть пробой! Российский солдат мужественно встречает украинский дрон-камикадзе своим центром принятия решений. Парта героя ему обеспечена!", - иронизирует автор публикации.

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