Идея создания "стены дронов" - это утопия, - глава минобороны Румынии Мируца

Глава Минобороны Румынии Раду Мируца считает идею создания "стены дронов", которая должна защитить от вражеских беспилотников, "утопией".

Что известно

"У нас еще нет стены. Нет стены ни в Польше, нет стены ни в северных странах. Эта "стена дронов", в которой кто-то, как в компьютерной игре, опускает завесу, через которую не проходит абсолютно ничего, – это утопия. Такого нет", – пояснил министр.

По его словам, чтобы защититься от дронов, военные Румынии постоянно перемещают средства ПВО. А эскадрильи истребителей находятся в готовности.

Читайте: Польша до конца января подпишет соглашение для создания "антидроновой стены", - СМИ

Читайте: Испания развернула системы Crow в Литве для защиты от дронов, - минобороны страны

Ше недавно Рєзніков казав шо дрони це весільна забавка - тепер це грізна зброя - десь він впав в адвокатуру і пох мороз
06.02.2026 16:26 Ответить
Чувак не в темі, але язиком плеще. Це загальносвітовий тренд.
06.02.2026 16:23 Ответить
Коли русня/Китай побудують, будете руками розводити.
06.02.2026 16:41 Ответить
мамалигою будете закидувати кацапів- розумники!
06.02.2026 16:19 Ответить
Забудь про эту стену Радик. Они уже придумали новую "стену роботов".
06.02.2026 16:29 Ответить
Зате ядерна зброя України не утопія.
06.02.2026 16:35 Ответить
Так, це вже історія...
06.02.2026 17:50 Ответить
Ну цей ідіот явно не розуміє роботу дронів і на що вони здатні, колись одне подібно цьому ,казав ви що хочете воювати дронами які фільмуть весілля???
06.02.2026 16:39 Ответить
Стена слонов это был фантастический пи*деж. Как обычно у европейцев.
06.02.2026 16:42 Ответить
Рим зміг побудувати стіну яка допомагали стримувати безконтрольне для Риму переміщення народів - а США не змогли зробити адекватну стіну на кордоні з Мексикою . Так де стіна мастодонтів у США ?
06.02.2026 16:52 Ответить
Китай уже рои дронов запускает, тысячи, с установок замаскированных под контейнеры штампует, а если будет с ним война страшно представить какие маштабы там будут
06.02.2026 17:21 Ответить
Ну як утопія... Це дивлячись на те, як бюджети освоювати.
06.02.2026 17:09 Ответить
А агрохімія у 2021 казав що армія це популізм
06.02.2026 17:23 Ответить
Слава богу,ще румуни не втратили розуму та називають речі своїми іменами. Решта європейців перегрались у комп'ютерні ігри.
06.02.2026 19:39 Ответить
Краще розвалити рашку. Дешевше буде.
06.02.2026 20:27 Ответить
Сидячи на руїнах Бухаресту він зможе потішити себе цією думкою...
07.02.2026 02:59 Ответить
Нам Молдовани цегляну стіну побудують, не треба нам із дронів
07.02.2026 08:23 Ответить
 
 