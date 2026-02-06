Идея создания "стены дронов" - это утопия, - глава минобороны Румынии Мируца

Глава Минобороны Румынии Раду Мируца считает идею создания "стены дронов", которая должна защитить от вражеских беспилотников, "утопией".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.ro.

Что известно

"У нас еще нет стены. Нет стены ни в Польше, нет стены ни в северных странах. Эта "стена дронов", в которой кто-то, как в компьютерной игре, опускает завесу, через которую не проходит абсолютно ничего, – это утопия. Такого нет", – пояснил министр.

По его словам, чтобы защититься от дронов, военные Румынии постоянно перемещают средства ПВО. А эскадрильи истребителей находятся в готовности.

Стена дронов

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает европейскую инициативу "стена дронов" своевременной и необходимой на фоне провокаций со стороны России.

Лидеры Франции, Германии, Испании и Италии выражают осторожность в отношении проекта "стены дронов" ЕС, в то время как балтийские страны призывают к его скорейшей реализации для защиты от угроз со стороны России и Беларуси.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев, не дожидаясь инициативы Евросоюза по созданию "стены дронов".

