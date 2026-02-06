Ідея створення "стіни дронів" - це утопія, - глава міноборони Румунії Міруца
Глава міноборони Румунії Раду Міруца вважає ідею створення "стіни дронів", що мала б захистити від ворожих безпілотників, "утопією".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News.ro.
Що відомо?
"У нас ще немає стіни. Немає стіни ні в Польщі, немає стіни ні в північних країнах. Ця "стіна дронів", в якій хтось, як у комп'ютерній грі, опускає завісу, через яку не проходить абсолютно нічого, – це утопія. Такого немає", - пояснив міністр.
За його словами, щоб захиститися від дронів військові Румунії постійно переміщують засоби ППО. А ескадрильї винищувачів перебувають у готовності.
Стіна дронів
- Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає європейську ініціативу "стіна дронів" своєчасною та необхідною на тлі провокацій з боку Росії.
- Лідери Франції, Німеччини, Іспанії та Італії висловлюють обережність щодо проєкту "стіни дронів" ЄС у той час, як Балтійські країни закликають до швидкої реалізації для захисту від загроз з Росії та Білорусі.
- Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Євросоюзу щодо створення "стіни дронів".
