Ідея створення "стіни дронів" - це утопія, - глава міноборони Румунії Міруца

Глава міноборони Румунії Раду Міруца вважає ідею створення "стіни дронів", що мала б захистити від ворожих безпілотників, "утопією".

Що відомо?

"У нас ще немає стіни. Немає стіни ні в Польщі, немає стіни ні в північних країнах. Ця "стіна дронів", в якій хтось, як у комп'ютерній грі, опускає завісу, через яку не проходить абсолютно нічого, – це утопія. Такого немає", - пояснив міністр.

За його словами, щоб захиститися від дронів військові Румунії постійно переміщують засоби ППО. А ескадрильї винищувачів перебувають у готовності.

Читайте: Польща до кінця січня підпише угоду для створення "антидронової стіни", - ЗМІ

Читайте: Іспанія розгорнула системи Crow в Литві для захисту від дронів, - Міноборони країни

Ше недавно Рєзніков казав шо дрони це весільна забавка - тепер це грізна зброя - десь він впав в адвокатуру і пох мороз
06.02.2026 16:26 Відповісти
Чувак не в темі, але язиком плеще. Це загальносвітовий тренд.
06.02.2026 16:23 Відповісти
Коли русня/Китай побудують, будете руками розводити.
06.02.2026 16:41 Відповісти
мамалигою будете закидувати кацапів- розумники!
06.02.2026 16:19 Відповісти
Забудь про эту стену Радик. Они уже придумали новую "стену роботов".
06.02.2026 16:29 Відповісти
Зате ядерна зброя України не утопія.
06.02.2026 16:35 Відповісти
Так, це вже історія...
06.02.2026 17:50 Відповісти
Ну цей ідіот явно не розуміє роботу дронів і на що вони здатні, колись одне подібно цьому ,казав ви що хочете воювати дронами які фільмуть весілля???
06.02.2026 16:39 Відповісти
Стена слонов это был фантастический пи*деж. Как обычно у европейцев.
06.02.2026 16:42 Відповісти
Рим зміг побудувати стіну яка допомагали стримувати безконтрольне для Риму переміщення народів - а США не змогли зробити адекватну стіну на кордоні з Мексикою . Так де стіна мастодонтів у США ?
06.02.2026 16:52 Відповісти
Китай уже рои дронов запускает, тысячи, с установок замаскированных под контейнеры штампует, а если будет с ним война страшно представить какие маштабы там будут
06.02.2026 17:21 Відповісти
Ну як утопія... Це дивлячись на те, як бюджети освоювати.
06.02.2026 17:09 Відповісти
А агрохімія у 2021 казав що армія це популізм
06.02.2026 17:23 Відповісти
Слава богу,ще румуни не втратили розуму та називають речі своїми іменами. Решта європейців перегрались у комп'ютерні ігри.
06.02.2026 19:39 Відповісти
Краще розвалити рашку. Дешевше буде.
06.02.2026 20:27 Відповісти
Сидячи на руїнах Бухаресту він зможе потішити себе цією думкою...
07.02.2026 02:59 Відповісти
Нам Молдовани цегляну стіну побудують, не треба нам із дронів
07.02.2026 08:23 Відповісти
 
 