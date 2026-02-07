Рашисты атаковали Хмельницкую область: поврежден дом, ранен мужчина

Этой ночью враг совершил ракетно-дроновую атаку на Хмельницкую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия

Как отмечается, в результате атаки поврежден жилой дом. Травмирован мужчина 1971 года рождения - он получил травму ноги. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, состояние здоровья удовлетворительное.

Во время атаки работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые объекты, более подробная информация будет опубликована позже.

"Воздушная тревога продолжается. Прошу жителей области находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности", - подчеркивает глава области.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировались по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

