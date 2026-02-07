Рашисти атакували Хмельниччину: пошкоджено будинок, поранено чоловіка
Цієї ночі ворог здійснив ракетно-дронову атаку на Хмельниччину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Травмовано чоловіка 1971 року народження - він дістав травму ноги. Постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу, стан здоров’я задовільний.
Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони. Є збиття, детальніша інформація буде опублікована згодом.
"Повітряна тривога триває. Прошу мешканців області перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали небезпеки", - наголошує очільник області.
Масований обстріл 7 лютого
Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
За попередньою інформацією, ворог застосував:
- стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);
-
багато безпілотників типу Shahed.
Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".
Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.
