Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены дома, склад и логистический центр предприятия
В Киевской области в результате вражеской атаки в Броварском районе повреждены пять частных домов и четыре автомобиля. В Бориспольском районе повреждены складские помещения и логистический центр одного из предприятий.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Введены экстренные отключения
Как отмечается, в области введены экстренные отключения электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры и мобильные станции переведены на резервные источники питания. Сейчас работают 530 пунктов несокрушимости - все готовы принимать людей.
"Воздушная тревога продолжается. Прошу каждого оставаться в укрытиях и заботиться о своей безопасности и безопасности родных", - подчеркивает глава области.
Массированный обстрел 7 февраля
Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
По предварительной информации, враг применил:
- стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);
-
множество беспилотников типа Shahed.
Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".
Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Світлана Самарська
«Унаслідок атаки дронів на Київщині палає склад Roshen» - сьогодні у частини попаяного наріду буде щастя! Щастя буде і «перемога»!
Зефір уже «перемогли» - жить стало луччє і вєсєлєє, ага.
Не знаю, як позначиться на поставках ця біда. Але ж який бальзам на душу нікчемам, невігласам і просто бидлу.
- Нехай у мене хата згорить, аби в сусіда корова здохла, - казала, зітхаючи, колись бабця Ганя про світогляд і ставлення до ближнього деяких односельців.
Односельці, видно, дали рясне потомство.
Сьогодні у клоаки, де тусується мудрий нарід і коментує новину, краще не заходити…
Я розумію, чому радіють лапті - в Порошенка буде менше можливості допомагати ЗСУ і, відповідно, більше українців загине.
Я не розумію, чому радіють деякі українці, які дозволили вбити собі в голову, що Порошенко - то всесвітнє зло і барига, а не український виробник, який створює робочі місця, платить чималенькі податки, з яких в т.ч. українські пенсіонери отримують пенсії. До речі, через отримані збитки Рошен тепер менше заплатить податків і менше допоможе тим, хто цього потребує. Якщо це привід для радощів, разом з задоволеними лаптями, то може цим людям варто переїхати в лаптестан до своїх братів по розуму?
Про державницьку позицію і досягнення каденції Порошенка розповідати недоумкам немає сенсу. Вони все одно не розуміють, про що йде мова. Шлункам на ніжках головне - пожрать, поср... ть, поржать і абинепорошенко.
Зеля і його паства радіє..
Склад у Яготині знищено в ніч з 6 на 7 лютого 2026 року
Атака на Київську кондитерську фабрику сталася вночі 24 на 25 січня 2026 рок
Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року.
Олена Зеленська народилася 6 лютого 1978 року.
Просто співпадіння..ага..