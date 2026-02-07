Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены дома, склад и логистический центр предприятия

Ночная атака БПЛА: в Яготине вспыхнул пожар на складе

В Киевской области в результате вражеской атаки в Броварском районе повреждены пять частных домов и четыре автомобиля. В Бориспольском районе повреждены складские помещения и логистический центр одного из предприятий.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Введены экстренные отключения

Как отмечается, в области введены экстренные отключения электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры и мобильные станции переведены на резервные источники питания. Сейчас работают 530 пунктов несокрушимости - все готовы принимать людей.

"Воздушная тревога продолжается. Прошу каждого оставаться в укрытиях и заботиться о своей безопасности и безопасности родных", - подчеркивает глава области.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

  • стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

  • множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

помста Рошену ...а ми всеодно Любимо Порошенко !!! ...🤡 Геть зеленську шоблу !!! ...
07.02.2026 10:09 Ответить
Це раптом не сам гундосій Рошен замовив, бо жаба душила чому по ньому не б'ють?
07.02.2026 10:12 Ответить
Ти з народження тупий, чи за гроші?
07.02.2026 12:07 Ответить
А ти з народження хамовите лайно чи за гроші?
07.02.2026 12:21 Ответить
Тим часом у зермафродитів свято - кацапський удар по складу українському підприємcтва.. Плем)я в екстАзі..

Світлана Самарська

«Унаслідок атаки дронів на Київщині палає склад Roshen» - сьогодні у частини попаяного наріду буде щастя! Щастя буде і «перемога»!

Зефір уже «перемогли» - жить стало луччє і вєсєлєє, ага.

Не знаю, як позначиться на поставках ця біда. Але ж який бальзам на душу нікчемам, невігласам і просто бидлу.

- Нехай у мене хата згорить, аби в сусіда корова здохла, - казала, зітхаючи, колись бабця Ганя про світогляд і ставлення до ближнього деяких односельців.

Односельці, видно, дали рясне потомство.

Сьогодні у клоаки, де тусується мудрий нарід і коментує новину, краще не заходити…

07.02.2026 10:31 Ответить
Спаскудився цензор все більше і більше - те що це склад Рошен вже страшно писати? Вже сцишь тільки від слова Рошен?
07.02.2026 11:22 Ответить
Dzhandubaeva Lyudmila.

Я розумію, чому радіють лапті - в Порошенка буде менше можливості допомагати ЗСУ і, відповідно, більше українців загине.

Я не розумію, чому радіють деякі українці, які дозволили вбити собі в голову, що Порошенко - то всесвітнє зло і барига, а не український виробник, який створює робочі місця, платить чималенькі податки, з яких в т.ч. українські пенсіонери отримують пенсії. До речі, через отримані збитки Рошен тепер менше заплатить податків і менше допоможе тим, хто цього потребує. Якщо це привід для радощів, разом з задоволеними лаптями, то може цим людям варто переїхати в лаптестан до своїх братів по розуму?

Про державницьку позицію і досягнення каденції Порошенка розповідати недоумкам немає сенсу. Вони все одно не розуміють, про що йде мова. Шлункам на ніжках головне - пожрать, поср... ть, поржать і абинепорошенко.
07.02.2026 11:46 Ответить
Tom Jerry, [07.02.2026 12:35]
Зеля і його паства радіє..

Склад у Яготині знищено в ніч з 6 на 7 лютого 2026 року
Атака на Київську кондитерську фабрику сталася вночі 24 на 25 січня 2026 рок

Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року.
Олена Зеленська народилася 6 лютого 1978 року.

Просто співпадіння..ага..
07.02.2026 13:02 Ответить
 
 