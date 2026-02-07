Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены дома, склад и логистический центр предприятия

В Киевской области в результате вражеской атаки в Броварском районе повреждены пять частных домов и четыре автомобиля. В Бориспольском районе повреждены складские помещения и логистический центр одного из предприятий.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Введены экстренные отключения

Как отмечается, в области введены экстренные отключения электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры и мобильные станции переведены на резервные источники питания. Сейчас работают 530 пунктов несокрушимости - все готовы принимать людей.

"Воздушная тревога продолжается. Прошу каждого оставаться в укрытиях и заботиться о своей безопасности и безопасности родных", - подчеркивает глава области.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

