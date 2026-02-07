Війська РФ атакували Київщину: пошкоджено будинки, склад та логістичний центр підприємства

На Київщині внаслідок ворожої атаки у Броварському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та чотири автомобілі. У Бориспільському районі зазнали ушкоджень складські приміщення й логістичний центр одного з підприємств.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Запроваджено екстрені відключення

Як зазначається, в області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Об’єкти критичної інфраструктури та мобільні станції переведені на резервні джерела живлення. Наразі працюють 530 Пунктів незламності - усі готові приймати людей.

"Повітряна тривога триває. Прошу кожного залишатися в укриттях і дбати про свою безпеку та безпеку рідних", - наголошує очільник області.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

