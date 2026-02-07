Війська РФ атакували Київщину: пошкоджено будинки, склад та логістичний центр підприємства
На Київщині внаслідок ворожої атаки у Броварському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та чотири автомобілі. У Бориспільському районі зазнали ушкоджень складські приміщення й логістичний центр одного з підприємств.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Запроваджено екстрені відключення
Як зазначається, в області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Об’єкти критичної інфраструктури та мобільні станції переведені на резервні джерела живлення. Наразі працюють 530 Пунктів незламності - усі готові приймати людей.
"Повітряна тривога триває. Прошу кожного залишатися в укриттях і дбати про свою безпеку та безпеку рідних", - наголошує очільник області.
Масований обстріл 7 лютого
Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
За попередньою інформацією ворог застосував:
- стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);
-
багато безпілотників типу Shahed.
Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".
Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Світлана Самарська
«Унаслідок атаки дронів на Київщині палає склад Roshen» - сьогодні у частини попаяного наріду буде щастя! Щастя буде і «перемога»!
Зефір уже «перемогли» - жить стало луччє і вєсєлєє, ага.
Не знаю, як позначиться на поставках ця біда. Але ж який бальзам на душу нікчемам, невігласам і просто бидлу.
- Нехай у мене хата згорить, аби в сусіда корова здохла, - казала, зітхаючи, колись бабця Ганя про світогляд і ставлення до ближнього деяких односельців.
Односельці, видно, дали рясне потомство.
Сьогодні у клоаки, де тусується мудрий нарід і коментує новину, краще не заходити…
Я розумію, чому радіють лапті - в Порошенка буде менше можливості допомагати ЗСУ і, відповідно, більше українців загине.
Я не розумію, чому радіють деякі українці, які дозволили вбити собі в голову, що Порошенко - то всесвітнє зло і барига, а не український виробник, який створює робочі місця, платить чималенькі податки, з яких в т.ч. українські пенсіонери отримують пенсії. До речі, через отримані збитки Рошен тепер менше заплатить податків і менше допоможе тим, хто цього потребує. Якщо це привід для радощів, разом з задоволеними лаптями, то може цим людям варто переїхати в лаптестан до своїх братів по розуму?
Про державницьку позицію і досягнення каденції Порошенка розповідати недоумкам немає сенсу. Вони все одно не розуміють, про що йде мова. Шлункам на ніжках головне - пожрать, поср... ть, поржать і абинепорошенко.
Зеля і його паства радіє..
Склад у Яготині знищено в ніч з 6 на 7 лютого 2026 року
Атака на Київську кондитерську фабрику сталася вночі 24 на 25 січня 2026 рок
Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року.
Олена Зеленська народилася 6 лютого 1978 року.
Просто співпадіння..ага..