1 569 8

Війська РФ атакували Київщину: пошкоджено будинки, склад та логістичний центр підприємства

Нічна атака БПЛА: у Яготині спалахнула пожежа на складі

На Київщині внаслідок ворожої атаки у Броварському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та чотири автомобілі. У Бориспільському районі зазнали ушкоджень складські приміщення й логістичний центр одного з підприємств.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Запроваджено екстрені відключення

Як зазначається, в області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Об’єкти критичної інфраструктури та мобільні станції переведені на резервні джерела живлення. Наразі працюють 530 Пунктів незламності - усі готові приймати людей.

"Повітряна тривога триває. Прошу кожного залишатися в укриттях і дбати про свою безпеку та безпеку рідних", - наголошує очільник області.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

  • стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

  • багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

Київська область Бориспільський район Броварський район
07.02.2026 10:09 Відповісти
07.02.2026 10:12 Відповісти
07.02.2026 12:07 Відповісти
07.02.2026 12:21 Відповісти
Тим часом у зермафродитів свято - кацапський удар по складу українському підприємcтва.. Плем)я в екстАзі..

Світлана Самарська

«Унаслідок атаки дронів на Київщині палає склад Roshen» - сьогодні у частини попаяного наріду буде щастя! Щастя буде і «перемога»!

Зефір уже «перемогли» - жить стало луччє і вєсєлєє, ага.

Не знаю, як позначиться на поставках ця біда. Але ж який бальзам на душу нікчемам, невігласам і просто бидлу.

- Нехай у мене хата згорить, аби в сусіда корова здохла, - казала, зітхаючи, колись бабця Ганя про світогляд і ставлення до ближнього деяких односельців.

Односельці, видно, дали рясне потомство.

Сьогодні у клоаки, де тусується мудрий нарід і коментує новину, краще не заходити…

показати весь коментар
07.02.2026 10:31 Відповісти
Спаскудився цензор все більше і більше - те що це склад Рошен вже страшно писати? Вже сцишь тільки від слова Рошен?
показати весь коментар
07.02.2026 11:22 Відповісти
Dzhandubaeva Lyudmila.

Я розумію, чому радіють лапті - в Порошенка буде менше можливості допомагати ЗСУ і, відповідно, більше українців загине.

Я не розумію, чому радіють деякі українці, які дозволили вбити собі в голову, що Порошенко - то всесвітнє зло і барига, а не український виробник, який створює робочі місця, платить чималенькі податки, з яких в т.ч. українські пенсіонери отримують пенсії. До речі, через отримані збитки Рошен тепер менше заплатить податків і менше допоможе тим, хто цього потребує. Якщо це привід для радощів, разом з задоволеними лаптями, то може цим людям варто переїхати в лаптестан до своїх братів по розуму?

Про державницьку позицію і досягнення каденції Порошенка розповідати недоумкам немає сенсу. Вони все одно не розуміють, про що йде мова. Шлункам на ніжках головне - пожрать, поср... ть, поржать і абинепорошенко.
показати весь коментар
07.02.2026 11:46 Відповісти
Tom Jerry, [07.02.2026 12:35]
Зеля і його паства радіє..

Склад у Яготині знищено в ніч з 6 на 7 лютого 2026 року
Атака на Київську кондитерську фабрику сталася вночі 24 на 25 січня 2026 рок

Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року.
Олена Зеленська народилася 6 лютого 1978 року.

Просто співпадіння..ага..
показати весь коментар
07.02.2026 13:02 Відповісти
 
 