РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16442 посетителя онлайн
Новости
3 480 40

Массированная атака на Львовскую область: поражена энергетическая инфраструктура

Массированная комбинированная атака на Львовскую область 7 февраля

Ночью и утром Львовская область подверглась массированным атакам беспилотниками и ракетами. Повреждены объекты энергетики, в Старом Добротворе горел жилой дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что воздушная тревога в области длилась более 6 часов. Враг атаковал объекты критической энергетической инфраструктуры.

В селе Старый Добротвор, предположительно из-за попадания вражеского беспилотника, загорелся жилой дом. На месте работали пожарные. Пожар уже потушен.

"Часть беспилотников нашей противовоздушной обороне удалось сбить. Сбили также как минимум две ракеты неустановленного образца", - отметил Козицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Хмельницкую область: поврежден дом, ранен мужчина. ФОТО

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

  • стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

  • множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал ТЭС ДТЭК в разных регионах: оборудование существенно повреждено

Автор: 

беспилотник (5177) обстрел (32597) Львовская область (3193) Шептицкий район (10) Старый Добротвор (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
винен Кличко і Порошенко
показать весь комментарий
07.02.2026 09:56 Ответить
+8
показать весь комментарий
07.02.2026 10:17 Ответить
+7
А хто ще, вава ні, він найвеличніший незламно-потужний
показать весь комментарий
07.02.2026 10:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
винен Кличко і Порошенко
показать весь комментарий
07.02.2026 09:56 Ответить
А хто ще, вава ні, він найвеличніший незламно-потужний
показать весь комментарий
07.02.2026 10:00 Ответить
Ну а хто ж і ще?Я впевнений що увесь склад оп з лідором довідки про неосудність мають.Про всяк випадок.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:07 Ответить
Ще Філатов.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:14 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2026 10:17 Ответить
Кловани звинучують тих хто голосував, а не тих хто сцяв обіцянкками і не виконав.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:22 Ответить
Кловани це ті що голосували за обіцянки та аби поржать, самі найсправжні ,безмозглі кловани.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:33 Ответить
Всі голосують за обіцянки, але тільки в Україні їх потім можна не виконувати, хтоб не був при владі.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:35 Ответить
Треба розрізняти обіцянки і програми. Наприклад "учителям по 4000 баксів" - то обіцянка. "потрібно затягнути пояси і розбудовувати армію" - програма. Для дорослих дітей, які не розрізняють красиві обіцянки і реальні програми треба ввести обов'язеовий тест на IQ, після проходження якого тих, хто вірить у умовного Голобородьку Діда Мороза до виборів не допускати, як і тих, у кого цінності Армія, Мова, Віра заміщуються цінностями "Пожрать, Посрать, Попі&діть, На@бать, Посмєяться".
показать весь комментарий
07.02.2026 10:45 Ответить
Не думаю щов тебе будуть добрі результати цього тесту.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:54 Ответить
Ви справді думажте, що я здатен повірити у 4000 баксів для учителів? 😂
показать весь комментарий
07.02.2026 11:00 Ответить
Питання в тому що вибирати між двома купами лайна - це не вибір, а доказувати шо ваша купа краще - теж таке собі.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:20 Ответить
Ну ось і маєш тест. 😁 Ти таки повірив у Голобородьку актора розмовного жанру, який виконає всі твої мрії? Цікаво, чи ти мріяв саме про ту дупу, до якої країну привів твій вибір, чи ти просто лоханувся? Невміння визнати власну помилку вказує на те, що ти і надалі голосуватимеш з таке. Тому таким, як ти голосувати не можна. І так, твоя купа лайна таки краща - вона величезна, ситьно смердить і конкурентів не має.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:34 Ответить
Кловани це ті, хто голосував, а потім перевзувся та почав звинувачувати всіх , кого бачить у тому, що вони кловани та дивляться бидломарахфон. Замість того, щоб захищати рідну землю, вони сидять в інтернетах.
показать весь комментарий
07.02.2026 15:38 Ответить
Так. Погоджуюсь. Проблема лише в одному. Мудрий наріт в масі своїй не розуміє причинно-наслідкового з'вязку.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:29 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👍
показать весь комментарий
07.02.2026 10:36 Ответить
"Масована атака на Смолєнщіну. Уражено критичну інфраструктуру"... Такі новини коли небудь будуть?
показать весь комментарий
07.02.2026 10:04 Ответить
Хіба шо ти уразиш,тоді будуть😁😁
показать весь комментарий
07.02.2026 10:08 Ответить
Тобто я повинен стати президентом України? Та без проблем.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:13 Ответить
Хужє нє будєт😁
показать весь комментарий
07.02.2026 10:14 Ответить
На фоні зєльоного лідора і його бездіяльності навіть ваш безвідповідальний допис вартий лайка.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:03 Ответить
як тільки уразять хоча б нужник у селі на смоленщині
показать весь комментарий
07.02.2026 10:36 Ответить
Они были часа 2 назад,но что-то я уже не вижу.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:38 Ответить
Головне не бийте по Сосії ато буде ескалація. І не кажеться вам що це смішно що наші так звані ''гаранти міру'' яких прописали в так званій ''мірній угоді'' не можуть нам даже дати достатню кількість ППО? Яким чином вони взагалі можуть щось гарантувати? Чи думаєте рашисти не зробили висновків і після ''пєрєимірія'' до наступної війни не підготуються більш ретельніше?
показать весь комментарий
07.02.2026 10:05 Ответить
Сколько по твоему-достаточное количество ППО,если каждый день 200-400 прилетов? На Израиль по 20-50 кидали пару недель и это стало критичной проблемой, хотя даже намеренно сбивали не всё. В мире нет такого коллектива ракет ПВО как тебе хочется
показать весь комментарий
07.02.2026 10:42 Ответить
Тоді не потрібно і впарювати ніякі ''гарантії' і ''мірні плани'' Україні, якщо немає можливості повністю захистити Україну. Єдина гарантія миру це знищення ворога і його виробництво ракет і дронів як це робить Ізраїль. Бо чомусь на відміну від України Ізраїль в своїх мирних угодах вимагає знищення всієї зброї ХАМАСу і Ірану а не роззброюється сам. Нам же навпаки в рамках так званого ''міру'' пропонують роззброїтись да ще й віддати московським терористам наші території з яких московські терористи зроблять новий плацдарм для наступу.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:09 Ответить
Израиль вимагае,потому что может стереть ХАМАС Ты сравнивай соотношение сторон. Украина на сегодня не может уничтожить рашу в 0. Тупо не хватает людей. А другим оно нахер ненужно . Они руками України нормально ослабили московию и просто выжимают максимум. Надежда-это хорошо. Но и немного нужно смотреть на вещи реально
показать весь комментарий
07.02.2026 17:03 Ответить
А от тут не потрібно. Зрівняй Ізраїль з ХАМАСом і Іраном. з кількістю і співввідношенням людей. Ізраїль тут даже програє на порядок в декілька разів при співвідношенні українців до кацапів. А якщо ще взяти Європу на боці України то Сосія програє в 0. Інша справа що ні Європа ні сша не хоче перемоги України. Тому що всі вони хочуть вічної війни і світі на яких вони заробляють бабки а також політичні бонуси і впливи
показать весь комментарий
07.02.2026 19:58 Ответить
потужний уже нарезал задач Садовому, или опять виноват Кличко? 😎
показать весь комментарий
07.02.2026 10:13 Ответить
Фламінга імені Зеленського, та що ракета, кудись долетіла, щось уразила?
показать весь комментарий
07.02.2026 10:15 Ответить
Свистів сьогодні ранком весь мотлох.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:16 Ответить
Мабудь у львові ще і світло вимикатимуть на 3 години. Чи тільки у Дніпрі добавлять по 11 годин поспіль без світла. Хоча,шо мелочитись ,повністью вирубать і всьооооо...
показать весь комментарий
07.02.2026 10:18 Ответить
Когда во Львове введут графики в Киеве и Днепре электричества не будет вообще. В области даже по графиком оно было 2-3 часа в сутки.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:29 Ответить
А у відповідь що атаковано? Пів москви у блекауті?
показать весь комментарий
07.02.2026 10:27 Ответить
Скоро...
Зеленський:
"Ворог атакував Україну... і бла-бла-бла."
"Всім мерам, терміново відновити всі пошкоджені ТЕС, ЛЕП, та подачу тепла в оселі громадян."
"В усьому винні: Порошенко, Кличко, Філатов, Садовий, Марцінків."
А я буду проводити наради, або звалю кудись за кордон!
😂😂😂
показать весь комментарий
07.02.2026 10:32 Ответить
Зараз " нерабам" тариф за світло піднимуть,для відновленя енергоструктури ,і все буде добре,потерпіть ТЕРПІЛИ.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:36 Ответить
Зараз всім піднімуть і терпілам і ухилянтам. Підігрівай шампанське.
показать весь комментарий
07.02.2026 15:40 Ответить
Відколи обезголовили СБУ рашиські атаки стали одностороніми відповіді немає ,а малаб їхня енергетика знищуватись як на росії так і лднр ,ворог розуміє тільки силу і як тільки голобородько заявляє про якісь перемовини чекай посилення рашиського терору.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:38 Ответить
 
 