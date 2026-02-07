Массированная атака на Львовскую область: поражена энергетическая инфраструктура

Ночью и утром Львовская область подверглась массированным атакам беспилотниками и ракетами. Повреждены объекты энергетики, в Старом Добротворе горел жилой дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.

Он отметил, что воздушная тревога в области длилась более 6 часов. Враг атаковал объекты критической энергетической инфраструктуры.

В селе Старый Добротвор, предположительно из-за попадания вражеского беспилотника, загорелся жилой дом. На месте работали пожарные. Пожар уже потушен.

"Часть беспилотников нашей противовоздушной обороне удалось сбить. Сбили также как минимум две ракеты неустановленного образца", - отметил Козицкий.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

