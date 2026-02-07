Массированная атака на Львовскую область: поражена энергетическая инфраструктура
Ночью и утром Львовская область подверглась массированным атакам беспилотниками и ракетами. Повреждены объекты энергетики, в Старом Добротворе горел жилой дом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.
Он отметил, что воздушная тревога в области длилась более 6 часов. Враг атаковал объекты критической энергетической инфраструктуры.
В селе Старый Добротвор, предположительно из-за попадания вражеского беспилотника, загорелся жилой дом. На месте работали пожарные. Пожар уже потушен.
"Часть беспилотников нашей противовоздушной обороне удалось сбить. Сбили также как минимум две ракеты неустановленного образца", - отметил Козицкий.
Массированный обстрел 7 февраля
Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
По предварительной информации, враг применил:
- стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);
-
множество беспилотников типа Shahed.
Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".
Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ГолобородькуДіда Мороза до виборів не допускати, як і тих, у кого цінності Армія, Мова, Віра заміщуються цінностями "Пожрать, Посрать, Попі&діть, На@бать, Посмєяться". Голобородькуактора розмовного жанру, який виконає всі твої мрії? Цікаво, чи ти мріяв саме про ту дупу, до якої країну привів твій вибір, чи ти просто лоханувся? Невміння визнати власну помилку вказує на те, що ти і надалі голосуватимеш з таке. Тому таким, як ти голосувати не можна. І так, твоя купа лайна таки краща - вона величезна, ситьно смердить і конкурентів не має.
Зеленський:
"Ворог атакував Україну... і бла-бла-бла."
"Всім мерам, терміново відновити всі пошкоджені ТЕС, ЛЕП, та подачу тепла в оселі громадян."
"В усьому винні: Порошенко, Кличко, Філатов, Садовий, Марцінків."
А я буду проводити наради, або звалю кудись за кордон!
😂😂😂