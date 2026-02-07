Масована атака на Львівщину: уражено енергетичну інфраструктуру
Вночі та вранці Львівська область зазнала масованих атак безпілотниками та ракетами. Пошкоджено об’єкти енергетики, у Старому Добротворі горів житловий будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.
Він зазначив, що повітряна тривога в області тривала понад 6 годин. Ворог атакував обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.
У селі Старий Добротвір, попередньо через влучання ворожого безпілотника, загорівся житловий будинок. На місці працювали вогнеборці. Пожежу вже загасили.
"Частину безпілотників нашій протиповітряній обороні вдалося збити. Збили також щонайменше дві ракети невстановленого зразка", - зазначив Козицький.
Масований обстріл 7 лютого
Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
За попередньою інформацією, ворог застосував:
- стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);
-
багато безпілотників типу Shahed.
Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".
Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.
