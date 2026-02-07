Масована атака на Львівщину: уражено енергетичну інфраструктуру

Масована комбінована атака на Львівщину 7 лютого

Вночі та вранці Львівська область зазнала масованих атак безпілотниками та ракетами. Пошкоджено об’єкти енергетики, у Старому Добротворі горів житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що повітряна тривога в області тривала понад 6 годин. Ворог атакував обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

У селі Старий Добротвір, попередньо через влучання ворожого безпілотника, загорівся житловий будинок. На місці працювали вогнеборці. Пожежу вже загасили.

"Частину безпілотників нашій протиповітряній обороні вдалося збити. Збили також щонайменше дві ракети невстановленого зразка", - зазначив Козицький.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією, ворог застосував:

  • стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

  • багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

Топ коментарі
винен Кличко і Порошенко
07.02.2026 09:56 Відповісти
07.02.2026 10:17 Відповісти
А хто ще, вава ні, він найвеличніший незламно-потужний
07.02.2026 10:00 Відповісти
винен Кличко і Порошенко
07.02.2026 09:56 Відповісти
А хто ще, вава ні, він найвеличніший незламно-потужний
07.02.2026 10:00 Відповісти
Ну а хто ж і ще?Я впевнений що увесь склад оп з лідором довідки про неосудність мають.Про всяк випадок.
07.02.2026 10:07 Відповісти
Ще Філатов.
07.02.2026 10:14 Відповісти
07.02.2026 10:17 Відповісти
Кловани звинучують тих хто голосував, а не тих хто сцяв обіцянкками і не виконав.
07.02.2026 10:22 Відповісти
Кловани це ті що голосували за обіцянки та аби поржать, самі найсправжні ,безмозглі кловани.
07.02.2026 10:33 Відповісти
Всі голосують за обіцянки, але тільки в Україні їх потім можна не виконувати, хтоб не був при владі.
07.02.2026 10:35 Відповісти
Треба розрізняти обіцянки і програми. Наприклад "учителям по 4000 баксів" - то обіцянка. "потрібно затягнути пояси і розбудовувати армію" - програма. Для дорослих дітей, які не розрізняють красиві обіцянки і реальні програми треба ввести обов'язеовий тест на IQ, після проходження якого тих, хто вірить у умовного Голобородьку Діда Мороза до виборів не допускати, як і тих, у кого цінності Армія, Мова, Віра заміщуються цінностями "Пожрать, Посрать, Попі&діть, На@бать, Посмєяться".
07.02.2026 10:45 Відповісти
Не думаю щов тебе будуть добрі результати цього тесту.
07.02.2026 10:54 Відповісти
Ви справді думажте, що я здатен повірити у 4000 баксів для учителів? 😂
07.02.2026 11:00 Відповісти
Питання в тому що вибирати між двома купами лайна - це не вибір, а доказувати шо ваша купа краще - теж таке собі.
07.02.2026 11:20 Відповісти
Ну ось і маєш тест. 😁 Ти таки повірив у Голобородьку актора розмовного жанру, який виконає всі твої мрії? Цікаво, чи ти мріяв саме про ту дупу, до якої країну привів твій вибір, чи ти просто лоханувся? Невміння визнати власну помилку вказує на те, що ти і надалі голосуватимеш з таке. Тому таким, як ти голосувати не можна. І так, твоя купа лайна таки краща - вона величезна, ситьно смердить і конкурентів не має.
07.02.2026 11:34 Відповісти
Кловани це ті, хто голосував, а потім перевзувся та почав звинувачувати всіх , кого бачить у тому, що вони кловани та дивляться бидломарахфон. Замість того, щоб захищати рідну землю, вони сидять в інтернетах.
07.02.2026 15:38 Відповісти
Так. Погоджуюсь. Проблема лише в одному. Мудрий наріт в масі своїй не розуміє причинно-наслідкового з'вязку.
07.02.2026 10:29 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👍
07.02.2026 10:36 Відповісти
"Масована атака на Смолєнщіну. Уражено критичну інфраструктуру"... Такі новини коли небудь будуть?
07.02.2026 10:04 Відповісти
Хіба шо ти уразиш,тоді будуть😁😁
07.02.2026 10:08 Відповісти
Тобто я повинен стати президентом України? Та без проблем.
07.02.2026 10:13 Відповісти
Хужє нє будєт😁
07.02.2026 10:14 Відповісти
На фоні зєльоного лідора і його бездіяльності навіть ваш безвідповідальний допис вартий лайка.
07.02.2026 11:03 Відповісти
як тільки уразять хоча б нужник у селі на смоленщині
07.02.2026 10:36 Відповісти
Они были часа 2 назад,но что-то я уже не вижу.
07.02.2026 10:38 Відповісти
Головне не бийте по Сосії ато буде ескалація. І не кажеться вам що це смішно що наші так звані ''гаранти міру'' яких прописали в так званій ''мірній угоді'' не можуть нам даже дати достатню кількість ППО? Яким чином вони взагалі можуть щось гарантувати? Чи думаєте рашисти не зробили висновків і після ''пєрєимірія'' до наступної війни не підготуються більш ретельніше?
07.02.2026 10:05 Відповісти
Сколько по твоему-достаточное количество ППО,если каждый день 200-400 прилетов? На Израиль по 20-50 кидали пару недель и это стало критичной проблемой, хотя даже намеренно сбивали не всё. В мире нет такого коллектива ракет ПВО как тебе хочется
07.02.2026 10:42 Відповісти
Тоді не потрібно і впарювати ніякі ''гарантії' і ''мірні плани'' Україні, якщо немає можливості повністю захистити Україну. Єдина гарантія миру це знищення ворога і його виробництво ракет і дронів як це робить Ізраїль. Бо чомусь на відміну від України Ізраїль в своїх мирних угодах вимагає знищення всієї зброї ХАМАСу і Ірану а не роззброюється сам. Нам же навпаки в рамках так званого ''міру'' пропонують роззброїтись да ще й віддати московським терористам наші території з яких московські терористи зроблять новий плацдарм для наступу.
07.02.2026 11:09 Відповісти
Израиль вимагае,потому что может стереть ХАМАС Ты сравнивай соотношение сторон. Украина на сегодня не может уничтожить рашу в 0. Тупо не хватает людей. А другим оно нахер ненужно . Они руками України нормально ослабили московию и просто выжимают максимум. Надежда-это хорошо. Но и немного нужно смотреть на вещи реально
07.02.2026 17:03 Відповісти
А от тут не потрібно. Зрівняй Ізраїль з ХАМАСом і Іраном. з кількістю і співввідношенням людей. Ізраїль тут даже програє на порядок в декілька разів при співвідношенні українців до кацапів. А якщо ще взяти Європу на боці України то Сосія програє в 0. Інша справа що ні Європа ні сша не хоче перемоги України. Тому що всі вони хочуть вічної війни і світі на яких вони заробляють бабки а також політичні бонуси і впливи
07.02.2026 19:58 Відповісти
потужний уже нарезал задач Садовому, или опять виноват Кличко? 😎
07.02.2026 10:13 Відповісти
Фламінга імені Зеленського, та що ракета, кудись долетіла, щось уразила?
07.02.2026 10:15 Відповісти
Свистів сьогодні ранком весь мотлох.
07.02.2026 10:16 Відповісти
Мабудь у львові ще і світло вимикатимуть на 3 години. Чи тільки у Дніпрі добавлять по 11 годин поспіль без світла. Хоча,шо мелочитись ,повністью вирубать і всьооооо...
07.02.2026 10:18 Відповісти
Когда во Львове введут графики в Киеве и Днепре электричества не будет вообще. В области даже по графиком оно было 2-3 часа в сутки.
07.02.2026 12:29 Відповісти
А у відповідь що атаковано? Пів москви у блекауті?
07.02.2026 10:27 Відповісти
Скоро...
Зеленський:
"Ворог атакував Україну... і бла-бла-бла."
"Всім мерам, терміново відновити всі пошкоджені ТЕС, ЛЕП, та подачу тепла в оселі громадян."
"В усьому винні: Порошенко, Кличко, Філатов, Садовий, Марцінків."
А я буду проводити наради, або звалю кудись за кордон!
😂😂😂
07.02.2026 10:32 Відповісти
Зараз " нерабам" тариф за світло піднимуть,для відновленя енергоструктури ,і все буде добре,потерпіть ТЕРПІЛИ.
07.02.2026 10:36 Відповісти
Зараз всім піднімуть і терпілам і ухилянтам. Підігрівай шампанське.
07.02.2026 15:40 Відповісти
Відколи обезголовили СБУ рашиські атаки стали одностороніми відповіді немає ,а малаб їхня енергетика знищуватись як на росії так і лднр ,ворог розуміє тільки силу і як тільки голобородько заявляє про якісь перемовини чекай посилення рашиського терору.
07.02.2026 10:38 Відповісти
 
 