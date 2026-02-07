ПВО Украины сбила 24 ракеты и 382 вражеских БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 7 февраля Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами "Циркон", "Калибр" и Х-101, а также БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В частности, враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины:

двумя ракетами "Циркон" (район пуска ВОТ АР Крым);

21 крылатой ракетой Х-101 (район пуска – акватория Каспийского моря);

16 крылатыми ракетами "Калибр" (район пуска – акватория Черного моря);

- 408 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское ВОТ АР Крым, Донецк – ВОТ Украины, около 250 из них – "шахиды".

Основные направления удара – Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Винницкая области.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 406 целей – 24 ракеты и 382 беспилотника различных типов:

14 крылатых ракет Х-101;

10 крылатых ракет "Калибр";

382 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного БПЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА на трех локациях.

Информация о двух вражеских ракетах уточняется.

