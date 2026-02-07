ПВО Украины сбила 24 ракеты и 382 вражеских БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 7 февраля Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами "Циркон", "Калибр" и Х-101, а также БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В частности, враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины:

  • двумя ракетами "Циркон" (район пуска ВОТ АР Крым);
  • 21 крылатой ракетой Х-101 (район пуска – акватория Каспийского моря);
  • 16 крылатыми ракетами "Калибр" (район пуска – акватория Черного моря);
  • - 408 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское ВОТ АР Крым, Донецк – ВОТ Украины, около 250 из них – "шахиды".

Основные направления удара – Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Винницкая области.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 406 целей – 24 ракеты и 382 беспилотника различных типов:

  • 14 крылатых ракет Х-101;
  • 10 крылатых ракет "Калибр";
  • 382 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного БПЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА на трех локациях.

Информация о двух вражеских ракетах уточняется.

Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
07.02.2026 11:13 Ответить
ППО СУПЕР!
А ввечорі чавунояйцевий та сонцесяйний і незламний крадій-брехун надаст свинособакам потужну відповідь. Відосом. І привітом з двушечкою по самій Москві від Міндіча з Цукерманом.
07.02.2026 11:20 Ответить
І скаже, що в нас ППО недопрацьовує(((
07.02.2026 13:23 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
07.02.2026 11:13 Ответить
ППО СУПЕР!
А ввечорі чавунояйцевий та сонцесяйний і незламний крадій-брехун надаст свинособакам потужну відповідь. Відосом. І привітом з двушечкою по самій Москві від Міндіча з Цукерманом.
07.02.2026 11:20 Ответить
І скаже, що в нас ППО недопрацьовує(((
07.02.2026 13:23 Ответить
Небритий вуйцьо Зеленський знову скаже:"Я вам нічего не должен!" І повторить крилату фразу друга Лукашенка: "Ви,українці, будете жити погано, але недовго."
07.02.2026 13:51 Ответить
А до чого твоє пердь під цією статтею ? Чим тобі ППО завинила ? Вони ракети збивають тим чим у них є , а не лідором .
07.02.2026 14:09 Ответить
Крилаті ракети повинні збиватися 90 відсотків, це не балістика. А у нас калібри літають через п'ять областей і влучають у тец, їх збивати треба ще в прибережних водах. Потім, радник ВМС казав що ми малюками загнали кацапський флот по бухтам, звідки ж вони ракети запускають?
07.02.2026 13:58 Ответить
Прикинь , щоб провести запуск кацапам достатньо відшвартуватися і вийти за акваторію порту , що вони і роблять, а щоб дрон зміг уразити ті ночви - йому потрібно сотні кілометрів по морю пройти . Як думаєш - у кого вийде швидше виконати власне завдання - у кацапів , чи у дрона ? Щодо "місця збивання крилатих ракет " , то збивай над морем якщо в змозі це робити , чого ти тут повітря струшуєш (((
07.02.2026 14:07 Ответить
Тобі в за океаном спокійно і безпечно, в у мене над головою день і ніч гудять, тому повітря і струшую
07.02.2026 14:42 Ответить
Мій "океан" це Кременчуцьке водосховище, над яким те що до тебе летить щодня збивають )) А після реєстрації у ЦНАПі "антени незламності " імені Маска такий ось прапорець , який мені теж подобається іноді )) А про безпечність , то я вже особисто поліцаям херберу здавав , а ти що там - тільки слухаєш ?
07.02.2026 15:11 Ответить
дрони залітають вглиб України.ТЦК є майже в кожному населенному пункті або може швидко дістатись бусом.чому б не дати їм хоча б по10 дронів-перехоплювачів?тобто організувати ступінчату ППО.якщо не перехопили в Іванівці.то перехоплять в Степанівці в полі.
07.02.2026 14:37 Ответить
 
 