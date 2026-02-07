ППО України збила 24 ракети та 382 ворожих БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 7 лютого Росія завдала комбінованого удару по Україні. Ворог атакував ракетами "Циркон",  "Калібр" та Х-101, а також БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України:

  • двома ракетами  "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);
  • 21 крилатою ракетою Х-101 (район пуску – акваторія Каспійського моря);
  • 16 крилатими ракетами "Калібр" (район пуску – акваторія Чорного моря);
  • - 408 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 250 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей – 24 ракети та 382 безпілотники різних типів:

  • 14 крилатих ракет Х-101;
  • 10 крилатих ракет "Калібр";
  • 382 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
07.02.2026 11:13 Відповісти
ППО СУПЕР!
А ввечорі чавунояйцевий та сонцесяйний і незламний крадій-брехун надаст свинособакам потужну відповідь. Відосом. І привітом з двушечкою по самій Москві від Міндіча з Цукерманом.
07.02.2026 11:20 Відповісти
І скаже, що в нас ППО недопрацьовує(((
07.02.2026 13:23 Відповісти
Небритий вуйцьо Зеленський знову скаже:"Я вам нічего не должен!" І повторить крилату фразу друга Лукашенка: "Ви,українці, будете жити погано, але недовго."
07.02.2026 13:51 Відповісти
А до чого твоє пердь під цією статтею ? Чим тобі ППО завинила ? Вони ракети збивають тим чим у них є , а не лідором .
07.02.2026 14:09 Відповісти
Крилаті ракети повинні збиватися 90 відсотків, це не балістика. А у нас калібри літають через п'ять областей і влучають у тец, їх збивати треба ще в прибережних водах. Потім, радник ВМС казав що ми малюками загнали кацапський флот по бухтам, звідки ж вони ракети запускають?
07.02.2026 13:58 Відповісти
Прикинь , щоб провести запуск кацапам достатньо відшвартуватися і вийти за акваторію порту , що вони і роблять, а щоб дрон зміг уразити ті ночви - йому потрібно сотні кілометрів по морю пройти . Як думаєш - у кого вийде швидше виконати власне завдання - у кацапів , чи у дрона ? Щодо "місця збивання крилатих ракет " , то збивай над морем якщо в змозі це робити , чого ти тут повітря струшуєш (((
07.02.2026 14:07 Відповісти
Тобі в за океаном спокійно і безпечно, в у мене над головою день і ніч гудять, тому повітря і струшую
07.02.2026 14:42 Відповісти
Мій "океан" це Кременчуцьке водосховище, над яким те що до тебе летить щодня збивають )) А після реєстрації у ЦНАПі "антени незламності " імені Маска такий ось прапорець , який мені теж подобається іноді )) А про безпечність , то я вже особисто поліцаям херберу здавав , а ти що там - тільки слухаєш ?
07.02.2026 15:11 Відповісти
дрони залітають вглиб України.ТЦК є майже в кожному населенному пункті або може швидко дістатись бусом.чому б не дати їм хоча б по10 дронів-перехоплювачів?тобто організувати ступінчату ППО.якщо не перехопили в Іванівці.то перехоплять в Степанівці в полі.
07.02.2026 14:37 Відповісти
 
 