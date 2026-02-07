ППО України збила 24 ракети та 382 ворожих БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 7 лютого Росія завдала комбінованого удару по Україні. Ворог атакував ракетами "Циркон", "Калібр" та Х-101, а також БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зокрема, ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України:
- двома ракетами "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);
- 21 крилатою ракетою Х-101 (район пуску – акваторія Каспійського моря);
- 16 крилатими ракетами "Калібр" (район пуску – акваторія Чорного моря);
- - 408 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 250 із них – "шахеди".
Основні напрямки удару – Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.
Результат роботи ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей – 24 ракети та 382 безпілотники різних типів:
- 14 крилатих ракет Х-101;
- 10 крилатих ракет "Калібр";
- 382 ворожих БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.
Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.
