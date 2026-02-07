ППО України збила 24 ракети та 382 ворожих БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 7 лютого Росія завдала комбінованого удару по Україні. Ворог атакував ракетами "Циркон", "Калібр" та Х-101, а також БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України:

двома ракетами "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);

21 крилатою ракетою Х-101 (район пуску – акваторія Каспійського моря);

16 крилатими ракетами "Калібр" (район пуску – акваторія Чорного моря);

- 408 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 250 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей – 24 ракети та 382 безпілотники різних типів:

14 крилатих ракет Х-101;

10 крилатих ракет "Калібр";

382 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

