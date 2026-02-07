8 февраля будут действовать графики почасовых отключений света, а в отдельных областях - аварийные отключения электроэнергии, - "Укрэнерго"

В воскресенье, 8 февраля, в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а в отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат действовать аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Информация об отключениях

"Завтра, 8 февраля, в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). В отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме – продолжат применяться аварийные отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам вынужденных отключений во всех регионах.

Также в "Укрэнерго" напомнили, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Необходимость экономного потребления

Энергетики также призвали к экономному энергопотреблению, когда электроэнергия появляется по графику.

