8 февраля будут действовать графики почасовых отключений света, а в отдельных областях - аварийные отключения электроэнергии, - "Укрэнерго"

В воскресенье, 8 февраля, в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а в отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат действовать аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Информация об отключениях

"Завтра, 8 февраля, в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). В отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме – продолжат применяться аварийные отключения электроэнергии", – говорится в сообщении. 

В компании подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам вынужденных отключений во всех регионах.

Также в "Укрэнерго" напомнили, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Читайте также: Ситуация сложная, но контролируемая: В "Укрэнерго" опровергли фейки об усилении отключений и том, что "свет может не появиться вообще"

Необходимость экономного потребления

Энергетики также призвали к экономному энергопотреблению, когда электроэнергия появляется по графику.

Читайте также: В большинстве регионов применены аварийные отключения света, - "Укрэнерго"

В деяких областях? У нас сьогодні максимум було 1.5 годин.
07.02.2026 21:17 Ответить
в мене 50 хв. й це з другої години ночі.
жодних питань до енергетиків, тільки вдячність.
щодо ******* русні, то все зрозуміло - ****** русня.
але всі ці зеленські, шмигалі, слугинароду, коротше, все, що зе - ****** ви *******.
07.02.2026 21:26 Ответить
Довести до такого стану країну можна було тільки навмисно саботуючи захист енергооб'єктів. Президент України ненавидить власний народ, відверто знущається з нього своїми вечірніми відосіками і використовує в своїх корисних цілях війну - тобто заробляє на крові, в чому звинувачував свого попередника. Яке лицемірство і цинізм вкупі! І доказом цього є таємне спілкування з навіженим зрадником Дєрмаком!
07.02.2026 21:42 Ответить
ще ні ... зелена мрія - це тотальне відключення
07.02.2026 21:32 Ответить
Ні, ше трішков. Зелені ботінкі ще мають інет і резерв по живлення. А потім прихуївшипрозріють... Хоча, про що я, яке там прозріння з трухлявого кореня?
07.02.2026 21:36 Ответить
Да. Энергетики в этих условиях творят настоящие чудеса.

И украинцы всегда должны помнить три простые вещи:

1. Русня - всегда пи@арасы и враги Украины. Это не обсуждается.
2. Зеленский со своими гельминтами типа Миндича, Галущенко или кума Чернышова, угробившие строительство защит и развитие распределенной энергетики ради бабла в собственных карманах - такие же самые пи@арасы и злейшие враги Украины.
3. Нужно думать головой, а не жопой на выборах, чтобы потом не разводить руками "что это изменит?". Мы живем именно так, как проголосовали на выборах. Это проверенная временем аксиома.

И кто не понял - может это перечитать еще раз.
07.02.2026 22:14 Ответить
Такое ощущение что ты школьник, который все еще верит в Деда Мороза- Санту, и чесные выборы в этой стране, которые полностью подконтрольны системе уже более 30-ти лет. Иди ешь кашу и расти дальше.
08.02.2026 00:22 Ответить
У мене сьогодні взагалі не було. Мобільна мережа потухла ще зранку, добре хоч інтернет є ще.
07.02.2026 21:30 Ответить
на час виборів буде
07.02.2026 21:34 Ответить
Відновлення займе роки.
07.02.2026 21:36 Ответить
Де живеш? В тебе це де саме?!
08.02.2026 04:57 Ответить
У нас 20 хвилин вчора за день,
сьогодні ще світла не було і графік ввдсутній
08.02.2026 08:10 Ответить
Кацапи кожну добу по нам гатять, а ми? Можемо дзеркально відповідати? Як ви вважаєте?
07.02.2026 21:22 Ответить
Відповідь очевидна всім...
07.02.2026 21:24 Ответить
Подивіться новини з-за поребрика. Бєлгород "насолоджується" тим самим що коять рашисти українцям, а в багатьох їх регіонах і без обстрілів руйнується постачання електрики тепла та води бо рукожопі. 😅
08.02.2026 05:01 Ответить
Не можемо, а повинні
08.02.2026 08:11 Ответить
Внаслідок нічного удару були пошкоджені високовольтні підстанції, через що були вимушено розвантажені атомні електростанції.
Зараз у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення, на пошкоджених обʼєктах тривають відновлювальні роботи, розповіли у міністерстві.
Шмигаль повідомив, що під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України.
Крім того, росіяни атакували генерацію - Бурштинську та Добротвірську ТЕС.
Унаслідок атаки блоки українських АЕС зменшили генерацію, один блок автоматично відключився.
07.02.2026 21:36 Ответить
Так це спеціально вони довели до такого стану щоб сам нарід попросив про капітуляцію ( бубачка стоїть в сторонці і сором'язливо каже "а чо йа? Йа ні прі чому! Це все вони вибрали!")
07.02.2026 21:50 Ответить
"...бубачка стоїть в сторонці і сором'язливо каже "а чо йа? Йа ні прі чому! Це все вони вибрали!" - це вам у якому страшному сні примарилося? Чи ШІ згенерував? Народ з розпачу через ПОП вибрав лайнюка, підсунутого кацапами. А решту зеленої наволочі у владу теж привели кацапи руками лайнюка! Бо сміття у ВР зібране саме ним!
07.02.2026 22:40 Ответить
Вибачаюсь, а від чого, у цього наріду, був "розпач через ПОП"? Щось я не зрозумів цієї Вашої думки.
07.02.2026 22:57 Ответить
Свинарчуків пам'ятаєте? Їх вивели на чисту воду в акурат перед виборами. Отож бо.
07.02.2026 23:16 Ответить
Чого ж не пам'ятаю? Пам'ятаю. Це ті, хто у 2015-2017 роках займалися поставками контрабандних російських деталей для військової техніки. Всілякі там клістрони для ППО та таке інше. Де зараз ті, хто тоді валив Порошенка через Свинарчуків? Вони щасливі?

08.02.2026 00:23 Ответить
ПОП треба було країну почистити від кацапського лайна - УПЦ МП ліквідувати повністю, а не на папері, не виробляти цукерки на ліпецкій фабриці, повигонити совдепівський генералітет з армії та привести її до стандартів НАТО, а не просто висувати у вигляді гасла на передвиборчий лозунг. Але щоб він не робив, пуйло б розпочало повномасштабне вторгнення, бо воно іпануте і поки не здохне - не заспокоїться.
08.02.2026 00:34 Ответить
Боже, яку дичину Ви несете! Бачу, що "єдиний марафон" зробив свою справу... (((
1. Ваш найвеличніший вичистив УПЦ МП? Так? Особисто я не помітив цього.
2. За ліпецьку фабрику, в 2026 році, було б соромно навіть згадувати.
3. Нинішній генералітет кращій за той, "совдепівський"? Щось я не бачу їхніх перемог, а раніше бачив.
4. Про стандарти НАТО. Ви думаєте, що це робиться на раз-два-три? Та й що Ви про них знаєте?
5. Предвиборчі лозунги найвеличнішого Вам краще зайшли? Бачу, що так.
6. Про масштабне вторгнення. А от і не факт!
Але кому я все це пишу? Катерині, яка не бачить причинно-наслідкових зв'язків, бо їй в голову наср..то "марафоном"? Чи "подоляковському боту"? Який в цьому сенс? Та ніякого... (
08.02.2026 10:31 Ответить
Жодного разу! ЖОДНОГО! Я не дивилася цей ваш "єдиний марафон". І серіал "слуга народу" я не дивилася! Так полум'яно щось захищати як ви можна тільки за гроші ! Мабуть тепло при ПОП свою сраку пригріли, що і досі тепло? А другі люди покращання не відчули, тому і проголосували за підсунуте кацапами лайно!
08.02.2026 10:45 Ответить
Ваша істерика каже проте, що я правий, а Ви брешете. Та ще й з головою проблема. )))
08.02.2026 10:50 Ответить
Яка істерика? Я спокійна. Це ви ностальгуєте за минулим, хоч фарш назад в кусок м'яса не прокрутиш! І маємо те, що маємо! ПОП свій шанс профукав, недооцінивши кацапські кампанії по його дискредитації!
08.02.2026 11:06 Ответить
Не смішить мене! Я вмію читати і бачу Ваші "!" та КАПСИ. )))
А ПОП свій шанс профукав завдяки, такому як Ви, мудрому наріду. Тепер то Ви хоч задоволені тим, що наробили? Аби не Порошенко? Ну-ну...

08.02.2026 11:25 Ответить
ПОП діяв не достатньо твердо! Чому він тільки забрав у коломойського Приват, а не арештував його? Може б Гонтарєва не постраждала б! Чому він мертвечука не арештував? Бо боявся, що він кум пуйла? Тільки не кажіть, що це філія фсб їх заховала від європейського правосуддя (хоча дуже імовірно, що так). Чому він тільки заборонив серіал "Свати", а не оголосив їх продюсерів і квартал-95 зрадниками? І загалом, складається враження, що ПОП спецом здав владу Зелі, бо знав про невідворотнє повномасштабне вторгнення!
08.02.2026 13:05 Ответить
А з чого це був олзпач від ПОП?!
Про те,що було тоді зараз можна тільки мріяти
Війна точилася тільки на невеликій території бамбасу, а вся Українп жила нормальним життям
Все працювало було і свіло,і тепло
При Пороху було окуповано 6 процентів території ,а при вже ЗЄ вже більше ніж 26!
Бо до влади обрали абсолютно некомпетентну і погано освічену людину без найменшого досвіду
І що воно найперше зробило?
Відкрило через Чонгар дорогу окупантам і заявило, що "нада только перестать стрєлять"
08.02.2026 08:30 Ответить
Щодо УПЦ МП
Дякуючи Пороху Україна отримала Томос. Забули вже, чи прикидуєтесь?
А те,що УПЦ МП ще й досі десь існує, то в цьому винні ті самі мудрі прихожани, які і досі повзуть до сатанинської УПЦ МП
08.02.2026 08:43 Ответить
Якби їх офіційно закрили, тобто позабирали в них приміщення чи направили СБУ з обшуками, то ніякі прихожани нікуди б не ходили!
08.02.2026 09:40 Ответить
Катерина - яскравий приклад виборця ЗЕ. Здається, тут марно щось пояснювати. Їй добряче наср..то в голову. І це вже не виліковно. (
08.02.2026 10:36 Ответить
Як би ми добре не жили при ПОП, незалежно кого б вибрали у 2019-му, кацапи все рівно б напали!
08.02.2026 09:43 Ответить
Дивлюсь на пости й думку гадаю, чи є ще на Цензорі хтось не з Рашостану?! 🤨
08.02.2026 05:07 Ответить
чи вірно я розумію, що принаоежність до рашостану у вашій уяві визначається незадоволенням зеленським?
якщо так, то скажіть будь ласка, як ви оцінюєте діяльність зеленського (я не говорю окремо про уряд бо він беззаперечно залежний від наказів зеленського) в частині захисту енергооб'єктів та створення децентралізованої енергетики?
дуже цікава ваша оцінка.
08.02.2026 07:53 Ответить
Своїм запитанням ви вже даєте відповідь
Про що запитувати, огляніться навколо, що зроблено
НіЧОГО
08.02.2026 08:48 Ответить
я д не собі це питання ставлю. для мене, як й для вас, відповідь очевидна.
мені цікава оцінка пана Віталія.
08.02.2026 09:31 Ответить
Вінниця дві години на добу. Зато "царські" села навіть з новорічними герляндами...
08.02.2026 07:50 Ответить
 
 