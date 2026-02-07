8 лютого діятимуть графіки погодинних відключень світла, а в окремих областях – аварійні знеструмлення, - "Укренерго"
У неділю, 8 лютого, впродовж всієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії, а в окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі продовжать діяти аварійні знеструмлення.
Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Інформація про відключення
У компанії наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків вимушених відключень в усіх регіонах.
Також в "Укренерго" нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Необхідність ощадливого споживання
Енергетики також закликали до ощадливого енергоспоживання, коли електроенергія з’являється за графіком.
жодних питань до енергетиків, тільки вдячність.
щодо ******* русні, то все зрозуміло - ****** русня.
але всі ці зеленські, шмигалі, слугинароду, коротше, все, що зе - ****** ви *******.
И украинцы всегда должны помнить три простые вещи:
1. Русня - всегда пи@арасы и враги Украины. Это не обсуждается.
2. Зеленский со своими гельминтами типа Миндича, Галущенко или кума Чернышова, угробившие строительство защит и развитие распределенной энергетики ради бабла в собственных карманах - такие же самые пи@арасы и злейшие враги Украины.
3. Нужно думать головой, а не жопой на выборах, чтобы потом не разводить руками "что это изменит?". Мы живем именно так, как проголосовали на выборах. Это проверенная временем аксиома.
И кто не понял - может это перечитать еще раз.
сьогодні ще світла не було і графік ввдсутній
Зараз у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення, на пошкоджених обʼєктах тривають відновлювальні роботи, розповіли у міністерстві.
Шмигаль повідомив, що під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України.
Крім того, росіяни атакували генерацію - Бурштинську та Добротвірську ТЕС.
Унаслідок атаки блоки українських АЕС зменшили генерацію, один блок автоматично відключився.
1. Ваш найвеличніший вичистив УПЦ МП? Так? Особисто я не помітив цього.
2. За ліпецьку фабрику, в 2026 році, було б соромно навіть згадувати.
3. Нинішній генералітет кращій за той, "совдепівський"? Щось я не бачу їхніх перемог, а раніше бачив.
4. Про стандарти НАТО. Ви думаєте, що це робиться на раз-два-три? Та й що Ви про них знаєте?
5. Предвиборчі лозунги найвеличнішого Вам краще зайшли? Бачу, що так.
6. Про масштабне вторгнення. А от і не факт!
Але кому я все це пишу? Катерині, яка не бачить причинно-наслідкових зв'язків, бо їй в голову наср..то "марафоном"? Чи "подоляковському боту"? Який в цьому сенс? Та ніякого... (
А ПОП свій шанс профукав завдяки, такому як Ви, мудрому наріду. Тепер то Ви хоч задоволені тим, що наробили? Аби не Порошенко? Ну-ну...
Про те,що було тоді зараз можна тільки мріяти
Війна точилася тільки на невеликій території бамбасу, а вся Українп жила нормальним життям
Все працювало було і свіло,і тепло
При Пороху було окуповано 6 процентів території ,а при вже ЗЄ вже більше ніж 26!
Бо до влади обрали абсолютно некомпетентну і погано освічену людину без найменшого досвіду
І що воно найперше зробило?
Відкрило через Чонгар дорогу окупантам і заявило, що "нада только перестать стрєлять"
Дякуючи Пороху Україна отримала Томос. Забули вже, чи прикидуєтесь?
А те,що УПЦ МП ще й досі десь існує, то в цьому винні ті самі мудрі прихожани, які і досі повзуть до сатанинської УПЦ МП
якщо так, то скажіть будь ласка, як ви оцінюєте діяльність зеленського (я не говорю окремо про уряд бо він беззаперечно залежний від наказів зеленського) в частині захисту енергооб'єктів та створення децентралізованої енергетики?
дуже цікава ваша оцінка.
Про що запитувати, огляніться навколо, що зроблено
НіЧОГО
мені цікава оцінка пана Віталія.