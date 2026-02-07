8 лютого діятимуть графіки погодинних відключень світла, а в окремих областях – аварійні знеструмлення, - "Укренерго"

У неділю, 8 лютого, впродовж всієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії, а в окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі продовжать діяти аварійні знеструмлення.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Інформація про відключення

"Завтра, 8 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). В окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі – продовжать застосовуватись аварійні знеструмлення", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків вимушених відключень в усіх регіонах.

Також в "Укренерго" нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Необхідність ощадливого споживання

Енергетики також закликали до ощадливого енергоспоживання, коли електроенергія з’являється за графіком.

