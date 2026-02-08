Журналисты "Интера" попали под обстрел в Краматорске: ранен корреспондент
Журналисты "Интера" попали под обстрел в Краматорске Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.
Это произошло сегодня, 8 февраля, в 5 утра. Россияне нанесли несколько ударов по многоэтажкам. Одна из авиабомб взорвалась возле подъезда, где проживала съемочная группа "Подробностей".
Взрывом уничтожена гражданская инфраструктура. Корреспондент Игорь Левенок получил осколочные ранения в левую руку. Съемочная группа жива!
Ранее сообщалось, что враг нанес авиаудар по жилому кварталу Краматорска: погиб один человек, есть раненые.
2019 року під час парламентських та президентських виборів в Україні канал "Інтер" підтримав юрія бойка та проросійську партію ОПЗЖ (разом із проросійськими каналами «NewsOne», «ZIK» та «112 Україна»). Раніше, висвітлюючи проросійські передвиборчі кампанії, телеканал позитивно оцінював діяльність «КПУ» та «Партію регіонів», а після Революції гідності й до партійного розколу «Опозиційного блоку».
