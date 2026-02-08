Журналисты "Интера" попали под обстрел в Краматорске: ранен корреспондент

Журналисты "Интера" попали под обстрел в Краматорске Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.

Детали

Это произошло сегодня, 8 февраля, в 5 утра. Россияне нанесли несколько ударов по многоэтажкам. Одна из авиабомб взорвалась возле подъезда, где проживала съемочная группа "Подробностей".

Взрывом уничтожена гражданская инфраструктура. Корреспондент Игорь Левенок получил осколочные ранения в левую руку. Съемочная группа жива!

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес авиаудар по жилому кварталу Краматорска: погиб один человек, есть раненые.

