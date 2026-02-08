РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8242 посетителя онлайн
Новости Обстрел Краматорска
4 140 19

Журналисты "Интера" попали под обстрел в Краматорске: ранен корреспондент

раненый журналист

Журналисты "Интера" попали под обстрел в Краматорске Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Это произошло сегодня, 8 февраля, в 5 утра. Россияне нанесли несколько ударов по многоэтажкам. Одна из авиабомб взорвалась возле подъезда, где проживала съемочная группа "Подробностей".

Взрывом уничтожена гражданская инфраструктура. Корреспондент Игорь Левенок получил осколочные ранения в левую руку. Съемочная группа жива!

Читайте также: Сутки в Донецкой области: трое погибших и пятеро раненых, атаковано пять населенных пунктов. ФОТОрепортаж

раненый журналист

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес авиаудар по жилому кварталу Краматорска: погиб один человек, есть раненые.

Читайте также: Основная битва за Донбасс будет в Славянске и Краматорске, - DeepState о темпах наступления армии РФ

Автор: 

журналистика (3315) Краматорськ (2464) обстрел (32634) Донецкая область (12294) Краматорский район (1201)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Інтер причетний до цього всього. Як же було гидко дивитися на сєтку цього гавноканалу. Особливо на 9 травня. Ох і підари. Так що не жаль.
показать весь комментарий
08.02.2026 14:49 Ответить
+22
Карма пропагандиста
показать весь комментарий
08.02.2026 14:42 Ответить
+19
Своїх б'ють!!!!!!
2019 року під час парламентських та президентських виборів в Україні канал "Інтер" підтримав юрія бойка та проросійську партію ОПЗЖ (разом із проросійськими каналами «NewsOne», «ZIK» та «112 Україна»). Раніше, висвітлюючи проросійські передвиборчі кампанії, телеканал позитивно оцінював діяльність «КПУ» та «Партію регіонів», а після Революції гідності й до партійного розколу «Опозиційного блоку».
показать весь комментарий
08.02.2026 14:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ні, в них убд ж є.
показать весь комментарий
08.02.2026 14:38 Ответить
Їхали засвітити позиції ЗСУ в Краматорську?
показать весь комментарий
08.02.2026 14:42 Ответить
Карма пропагандиста
показать весь комментарий
08.02.2026 14:42 Ответить
Льовочкін з Фірташем залижуть рану і до свадьби заживьйот.
показать весь комментарий
08.02.2026 14:43 Ответить
Інтер на цвинтар
показать весь комментарий
08.02.2026 14:44 Ответить
Своїх б'ють!!!!!!
2019 року під час парламентських та президентських виборів в Україні канал "Інтер" підтримав юрія бойка та проросійську партію ОПЗЖ (разом із проросійськими каналами «NewsOne», «ZIK» та «112 Україна»). Раніше, висвітлюючи проросійські передвиборчі кампанії, телеканал позитивно оцінював діяльність «КПУ» та «Партію регіонів», а після Революції гідності й до партійного розколу «Опозиційного блоку».
показать весь комментарий
08.02.2026 14:44 Ответить
"Какая разніца?!"
Кількаденні подоляцькі збудилися. Подумав, а дай кину каменюку в болото, може якась живність з'явиться. Точно - свіжевилуплені подоляцькі зразу вискочили! Ахахах, бу-га-га!!
показать весь комментарий
08.02.2026 15:42 Ответить
Інтер причетний до цього всього. Як же було гидко дивитися на сєтку цього гавноканалу. Особливо на 9 травня. Ох і підари. Так що не жаль.
показать весь комментарий
08.02.2026 14:49 Ответить
І чого це мені пофіг та не шкода працівників інтеру? Може тому шо вони марахфоністи?
До речі, коли вже Мосейучка туди поїде та звідти, з окопу повідає нам як її синуля сдристнув за кордон та скільки зараз коштує борщевий набір або піввареника. Та які там піввареника ЧВЕРТЬ вареника.
показать весь комментарий
08.02.2026 15:34 Ответить
А шо там можна знімати,цікаво . Як нарід радісно терпить хіба що.
показать весь комментарий
08.02.2026 15:37 Ответить
"нарід радісно терпить"...да ти навіть мізинця не коштуєш будь кого, хто зараз в Крамі!!!!!
показать весь комментарий
08.02.2026 16:27 Ответить
Тяжело этим людям, кто рядом с фронтом находится, постоянно бомбят и убивают "освободители", уже идет как статистика, одного убили, несколько ранили, вроде так нормально, накидать бомб по городу и по людям, журналисты тоже нарвались.
показать весь комментарий
08.02.2026 15:56 Ответить
Це не журналісти , це піарщики хрипатого .
показать весь комментарий
08.02.2026 17:39 Ответить
Люди, майте совість, чи зовсім подуріли ?
показать весь комментарий
08.02.2026 17:54 Ответить
Знімали сюжет про геноцид ЗСУ місцевого населення?
показать весь комментарий
08.02.2026 21:19 Ответить
 
 