Журналісти "Інтера" потрапили під обстріл у Краматорську: поранено кореспондента

Журналісти "Інтера" потрапили під обстріл у Краматорську на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну спілку журналістів України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Це сталося сьогодні, 8 лютого, о 5 ранку. Росіяни вдарили кількома кабами по багатоповерхівках. Одна з авіабомб вибухнула біля підʼїзду, де проживала знімальна група "Подробиць".

Вибухом знищено цивільну інфраструктуру. Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень в ліву руку. Знімальна група жива!

Також читайте: Доба на Донеччині: троє загиблих і п’ятеро поранених, атаковано п’ять населених пунктів. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог завдав авіаудару по житловому кварталу Краматорська: загинула одна людина, є поранені.

Також читайте: Основна битва за Донбас буде в Слов’янську та Краматорську, - DeepState про темпи наступу армії РФ