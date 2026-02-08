Журналісти "Інтера" потрапили під обстріл у Краматорську: поранено кореспондента

поранений журналіст

Журналісти "Інтера" потрапили під обстріл у Краматорську на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну спілку журналістів України.

Деталі

Це сталося сьогодні, 8 лютого, о 5 ранку. Росіяни вдарили кількома кабами по багатоповерхівках. Одна з авіабомб вибухнула біля підʼїзду, де проживала знімальна група "Подробиць".

Вибухом знищено цивільну інфраструктуру. Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень в ліву руку. Знімальна група жива!

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог завдав авіаудару по житловому кварталу Краматорська: загинула одна людина, є поранені.

Топ коментарі
Інтер причетний до цього всього. Як же було гидко дивитися на сєтку цього гавноканалу. Особливо на 9 травня. Ох і підари. Так що не жаль.
08.02.2026 14:49 Відповісти
Карма пропагандиста
08.02.2026 14:42 Відповісти
Своїх б'ють!!!!!!
2019 року під час парламентських та президентських виборів в Україні канал "Інтер" підтримав юрія бойка та проросійську партію ОПЗЖ (разом із проросійськими каналами «NewsOne», «ZIK» та «112 Україна»). Раніше, висвітлюючи проросійські передвиборчі кампанії, телеканал позитивно оцінював діяльність «КПУ» та «Партію регіонів», а після Революції гідності й до партійного розколу «Опозиційного блоку».
08.02.2026 14:44 Відповісти
Ні, в них убд ж є.
08.02.2026 14:38 Відповісти
Їхали засвітити позиції ЗСУ в Краматорську?
08.02.2026 14:42 Відповісти
Карма пропагандиста
08.02.2026 14:42 Відповісти
Льовочкін з Фірташем залижуть рану і до свадьби заживьйот.
08.02.2026 14:43 Відповісти
Інтер на цвинтар
08.02.2026 14:44 Відповісти
08.02.2026 14:44 Відповісти
"Какая разніца?!"
Кількаденні подоляцькі збудилися. Подумав, а дай кину каменюку в болото, може якась живність з'явиться. Точно - свіжевилуплені подоляцькі зразу вискочили! Ахахах, бу-га-га!!
08.02.2026 15:42 Відповісти
08.02.2026 14:49 Відповісти
І чого це мені пофіг та не шкода працівників інтеру? Може тому шо вони марахфоністи?
До речі, коли вже Мосейучка туди поїде та звідти, з окопу повідає нам як її синуля сдристнув за кордон та скільки зараз коштує борщевий набір або піввареника. Та які там піввареника ЧВЕРТЬ вареника.
08.02.2026 15:34 Відповісти
А шо там можна знімати,цікаво . Як нарід радісно терпить хіба що.
08.02.2026 15:37 Відповісти
"нарід радісно терпить"...да ти навіть мізинця не коштуєш будь кого, хто зараз в Крамі!!!!!
08.02.2026 16:27 Відповісти
Тяжело этим людям, кто рядом с фронтом находится, постоянно бомбят и убивают "освободители", уже идет как статистика, одного убили, несколько ранили, вроде так нормально, накидать бомб по городу и по людям, журналисты тоже нарвались.
08.02.2026 15:56 Відповісти
Це не журналісти , це піарщики хрипатого .
08.02.2026 17:39 Відповісти
Люди, майте совість, чи зовсім подуріли ?
08.02.2026 17:54 Відповісти
Знімали сюжет про геноцид ЗСУ місцевого населення?
08.02.2026 21:19 Відповісти
 
 