Журналісти "Інтера" потрапили під обстріл у Краматорську: поранено кореспондента
Журналісти "Інтера" потрапили під обстріл у Краматорську на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну спілку журналістів України.
Деталі
Це сталося сьогодні, 8 лютого, о 5 ранку. Росіяни вдарили кількома кабами по багатоповерхівках. Одна з авіабомб вибухнула біля підʼїзду, де проживала знімальна група "Подробиць".
Вибухом знищено цивільну інфраструктуру. Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень в ліву руку. Знімальна група жива!
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог завдав авіаудару по житловому кварталу Краматорська: загинула одна людина, є поранені.
2019 року під час парламентських та президентських виборів в Україні канал "Інтер" підтримав юрія бойка та проросійську партію ОПЗЖ (разом із проросійськими каналами «NewsOne», «ZIK» та «112 Україна»). Раніше, висвітлюючи проросійські передвиборчі кампанії, телеканал позитивно оцінював діяльність «КПУ» та «Партію регіонів», а після Революції гідності й до партійного розколу «Опозиційного блоку».
