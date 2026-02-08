Утренний обстрел Краматорска: 1 погибший и 4 раненых
В Краматорске Донецкой области увеличилось количество пострадавших в результате утреннего обстрела со стороны российских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
Жертвы и пострадавшие
Погибла женщина 1948 года рождения. Ранения получили 18-летняя девушка и мужчины 40, 46 и 48 лет", – отметил Филашкин.
В результате обстрела повреждены 20 многоэтажек, три административных здания, инфраструктурный объект и 20 автомобилей.
Городской совет сообщил, что взрывотехническая служба при осмотре обнаружила, что в центре Краматорска утром попала бомба ОДАБ-1500. Бомба ударила по дорожному покрытию, однако полная детонация взрывчатого вещества не произошла.
Что предшествовало?
