Утренний обстрел Краматорска: 1 погибший и 4 раненых

В Краматорске Донецкой области увеличилось количество пострадавших в результате утреннего обстрела со стороны российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Жертвы и пострадавшие

Погибла женщина 1948 года рождения. Ранения получили 18-летняя девушка и мужчины 40, 46 и 48 лет", – отметил Филашкин.

В результате обстрела повреждены 20 многоэтажек, три административных здания, инфраструктурный объект и 20 автомобилей.

Городской совет сообщил, что взрывотехническая служба при осмотре обнаружила, что в центре Краматорска утром попала бомба ОДАБ-1500. Бомба ударила по дорожному покрытию, однако полная детонация взрывчатого вещества не произошла.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес авиаудар по жилому кварталу Краматорска: погиб один человек, есть раненые.

Во время российской атаки под удар попали журналисты телеканала "Интер".

