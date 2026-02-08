Ранковий обстріл Краматорська: 1 загиблий і 4 поранених
У Краматорську Донецької області збільшилася кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу з боку російських військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Жертви та постраждалі
Загинула жінка 1948 року народження. Поранення отримала 18-річна дівчина та чоловіки 40, 46 і 48 років", – зазначив Філашкін.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 20 багатоповерхівок, три адміністративні будівлі, інфраструктурний об’єкт і 20 автівок.
Міська рада повідомила, що вибухотехнічна служба під час огляду виявила, що в центрі Краматорська вранці влучила бомба ОДАБ-1500.
Бомба вдарила по дорожньому покриттю, проте повна детонація вибухової речовини не відбулася.
Що передувало?
