Ранковий обстріл Краматорська: 1 загиблий і 4 поранених

У Краматорську Донецької області збільшилася кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу з боку російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Жертви та постраждалі

Загинула жінка 1948 року народження. Поранення отримала 18-річна дівчина та чоловіки 40, 46 і 48 років", – зазначив Філашкін.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 20 багатоповерхівок, три адміністративні будівлі, інфраструктурний об’єкт і 20 автівок.

Міська рада повідомила, що вибухотехнічна служба під час огляду виявила, що в центрі Краматорська вранці влучила бомба ОДАБ-1500.

Бомба вдарила по дорожньому покриттю, проте повна детонація вибухової речовини не відбулася.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог завдав авіаудару по житловому кварталу Краматорська: загинула одна людина, є поранені.

Під час російської атаки під удар потрапили журналісти телеканалу "Інтер".

