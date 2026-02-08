Ракеты для ПВО, защита от российской баллистики нужна каждый день, - Зеленский
Украине ежедневно нужны ракеты ПВО и защита от российских баллистических ракет.
Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Необходимость ракет ПВО
"Каждый из наших партнеров должен осознавать и свою силу, свою возможность поддержать Украину и защитить жизнь. Ракеты для ПВО нужны каждый день. Защита от российской баллистики нужна каждый день. Сегодня снова была баллистика по Киевской области. Ни одна страна в мире не должна оставаться в одиночестве и без помощи в условиях таких ударов и такой войны", - сказал глава государства.
Работа с партнерами
Президент также анонсировал активную работу с партнерами в ближайшие недели.
"Ближайшие недели будут активными в работе с нашими партнерами. Как и всегда, нужны результаты. Результаты должны быть", - подытожил глава государства.
Лікбєз для трудящіхся?
Тобто вся робота гаранта це констатувати і гундосити риторічні штуки ?
Дзвінки і наради?