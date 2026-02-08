РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6183 посетителя онлайн
Новости Развитие ПВО в Украине
1 424 30

Ракеты для ПВО, защита от российской баллистики нужна каждый день, - Зеленский

Зеленский: Ракеты для ПВО и защита от российской баллистики нужны Украине каждый день

Украине ежедневно нужны ракеты ПВО и защита от российских баллистических ракет.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Необходимость ракет ПВО

"Каждый из наших партнеров должен осознавать и свою силу, свою возможность поддержать Украину и защитить жизнь. Ракеты для ПВО нужны каждый день. Защита от российской баллистики нужна каждый день. Сегодня снова была баллистика по Киевской области. Ни одна страна в мире не должна оставаться в одиночестве и без помощи в условиях таких ударов и такой войны", - сказал глава государства.

Читайте также: В Бундестаге призвали усилить ПВО Украины и передать ракеты Taurus

Работа с партнерами

Президент также анонсировал активную работу с партнерами в ближайшие недели.

"Ближайшие недели будут активными в работе с нашими партнерами. Как и всегда, нужны результаты. Результаты должны быть", - подытожил глава государства.

Читайте также: Беспилотная составляющая ПВО будет отвечать за прикрытие важных объектов, - Сырский

Автор: 

Зеленский Владимир (24257) ПВО (3676)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Який сенс таких звернень?
Лікбєз для трудящіхся?
Тобто вся робота гаранта це констатувати і гундосити риторічні штуки ?
показать весь комментарий
08.02.2026 23:21 Ответить
+12
зелена мерзота ти керуєш корупцією в країні ти палець об палець не бьешь щоб захистити людей і комусь придявляєш претензії урод
показать весь комментарий
08.02.2026 23:33 Ответить
+8
Задовбав своєю констатацією! Де наші ракети?! А що ти робиш, крім того що виступаєш?
показать весь комментарий
08.02.2026 23:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно в"їбати у відповідь - бо ніякий захист не вистоїть
показать весь комментарий
08.02.2026 23:21 Ответить
" захист від російської балістики потрібен кожен день " так може ппора вже на п'ятий рік війни налагодити виробництво цих самих ракет десь за кордоном на спільному підприємстві, а не ходити по всьому світу з протягнутою рукою???!!!
показать весь комментарий
09.02.2026 07:06 Ответить
Який сенс таких звернень?
Лікбєз для трудящіхся?
Тобто вся робота гаранта це констатувати і гундосити риторічні штуки ?
показать весь комментарий
08.02.2026 23:21 Ответить
Задовбав своєю констатацією! Де наші ракети?! А що ти робиш, крім того що виступаєш?
показать весь комментарий
08.02.2026 23:56 Ответить
********* та іншим розумово недоразвиненим лохам заходить і іх треба тримати у тонусі шоб вони були у захваті від сонцесяйного та чавунояйцевого.
показать весь комментарий
09.02.2026 07:09 Ответить
Зеленому бабуїну потрібно кудись поїхати і в черговий раз в кращих традиціях криворізької вуличної дипломатії повчити життю західних політиків. Ось тоді однозначно з'являться і нові пускові установки, і ракети до них
показать весь комментарий
08.02.2026 23:26 Ответить
Оманській Гниді коксу підвезли - нескіченний zельоний понос
показать весь комментарий
08.02.2026 23:31 Ответить
зелена мерзота ти керуєш корупцією в країні ти палець об палець не бьешь щоб захистити людей і комусь придявляєш претензії урод
показать весь комментарий
08.02.2026 23:33 Ответить
Зедрот, ты, ****, умищ-щ-ще!
показать весь комментарий
08.02.2026 23:34 Ответить
А захист від оманського зрадника, має бути щохвилинний
показать весь комментарий
08.02.2026 23:41 Ответить
Це клінічний саботаж власного виробництва ППО. І відсутність точки опори для хунти.
показать весь комментарий
08.02.2026 23:44 Ответить
Володя красавчик! Напомни ещё Европе чтобы они комплектующие на ракеты болотным тварям не давали. А то у них память короткая!
показать весь комментарий
08.02.2026 23:48 Ответить
...для київа. Інші міста пох...
показать весь комментарий
08.02.2026 23:57 Ответить
Про яку вітчизняну ППО може йти мова якщо всі призначенці Зєлєнского корумповані? Він інших не призначає. Навпаки! Він з порядними українцями без множинного громадянства бореться і переслідує їх.
показать весь комментарий
09.02.2026 00:07 Ответить
Україна здатна виробляти своє ппо і ракети? Хоч самі дешеві.
показать весь комментарий
09.02.2026 00:07 Ответить
Здатна, якщо це робити вчасно. Нептуни ж ми робимо?
показать весь комментарий
09.02.2026 00:28 Ответить
Ми тут гроші тиримо кожний день, в ви дайте нам усе для ППО, щоб ми й далі могли спокійно робити свою справу.
показать весь комментарий
09.02.2026 00:27 Ответить
Скоріше Україні зовсім не потрібен такий президент
показать весь комментарий
09.02.2026 00:47 Ответить
Та ти шо...ти тіки зараз це зрозумів...?як і про рекламу зарядних станцій мабуть?премію в студію....
показать весь комментарий
09.02.2026 03:48 Ответить
Вялікій констататор банальностей для ідіотів-зєбілів
показать весь комментарий
09.02.2026 01:30 Ответить
Президент також анонсував активну роботу...
Дзвінки і наради?
показать весь комментарий
09.02.2026 02:26 Ответить
Ааа... Це воно з своєї будки прогундосило у безодню. 😁
показать весь комментарий
09.02.2026 03:44 Ответить
Який вумний блазень шо аж страшно....яка цинічна паскуда ....
показать весь комментарий
09.02.2026 03:46 Ответить
Вотоэтопарень, Ницше отдыхает,не успеваем записывать цитаты.
показать весь комментарий
09.02.2026 09:18 Ответить
 
 