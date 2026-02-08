Ракети для ППО, захист від російської балістики потрібен кожен день, - Зеленський

Україні щодня потрібні ракети ППО та захист від російських балістичних ракет.

Про це у вечірньому відозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Необхідність ракет ППО

"Кожен із наших партнерів має усвідомлювати і свою силу, свою можливість підтримати Україну та захистити життя. Ракети для ППО потрібні кожен день. Захист від російської балістики потрібен кожен день. Сьогодні знов була балістика по Київщині. Жодна країна у світі не повинна залишатися наодинці й без допомоги в умовах таких ударів і такої війни", - сказав очільник держави.

Робота з партнерами

Президент також анонсував активну роботу з партнерами найближчими тижнями.

"Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами. Як і завжди, потрібні результати. Результати мають бути", - підсумував глава держави.

