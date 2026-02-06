УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19090 відвідувачів онлайн
Новини ППО України Розбудова ППО в Україні
733 8

Безпілотна складова ППО відповідатиме за прикриття важливих об’єктів, - Сирський

Безпілотна ППО прикриватиме важливі об’єкти

Триває комплекс організаційних заходів з підвищення ефективності безпілотної складової ППО.

Про це під час спілкування зі ЗМІ заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Сирський зауважив, що ворог щодня застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари.

"В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі.

Це дозволяє знищувати 70 відсотків, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу", - зазначив він.

Читайте також: Щодо командирів, які допустили втрату Сіверська, подаючи неправдиві дані, вжито заходів, - Сирський

Безпілотна ППО

Головком розповів, що наразі триває комплекс організаційних заходів з підвищення ефективності безпілотної складової ППО.

"Планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів. Паралельно нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів.

Активно триває взаємодія з партнерами щодо забезпечення ракетами до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації з метою збереження необхідного рівня спроможностей ППО", - додав він.

Читайте: У 2025 році проведено три наступальні операції, дві з них - на території РФ, - Сирський

Що передувало?

Раніше Сирський повідомив, що у ЗСУ створили нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони для боротьби із ворожими БпЛА.

Читайте: Питання медичного забезпечення у ЗСУ перебуває на особистому контролі Сирського

Автор: 

ППО (4107) Сирський Олександр (923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні знову стендап творожнікова? Значить щось знову буде прой@бано.
показати весь коментар
06.02.2026 12:43 Відповісти
Халва..халва..халва
показати весь коментар
06.02.2026 12:44 Відповісти
"день сирьського" (С) з ним же в головній ролі!
показати весь коментар
06.02.2026 12:45 Відповісти
https://t.me/rdsprostir RDS-prostir

Суми: FPV і що нового

Поки дехто не фіксував прольоту FPV в бік міста, ворог почав вже використовувати БПЛА «гербера» як матку.

⤵️Вона на собі може спокійно принести дві fpv і виконувати функцію ретріка для них.
Як це і було сьогодні в ранці

В чому особливість загрози?!
Бо таким чином ворог може приносити fpv на більш далеку відстань.
І якщо орієнтуватись тільки на звук по загрозі - то можна не відразу почуту звук наближення fpv, бо його буде заглушати звук бензинової «гербери»⚠️

📡Не ігноруйте загрози і бережіть себе
показати весь коментар
06.02.2026 12:46 Відповісти
Так 6 лярдів то саме на беспілотну складову виділили?
показати весь коментар
06.02.2026 13:04 Відповісти
Сьогодні бенефіс сирка завтра бенефіс свириденчихи шмигаля, післязавтра бенефіс президента Всесвіту!
показати весь коментар
06.02.2026 13:06 Відповісти
напалеоны
показати весь коментар
06.02.2026 13:07 Відповісти
А від ракет? Вдаримо потужними відосиками з обіцянками світлого майбктнього?
показати весь коментар
06.02.2026 13:43 Відповісти
 
 