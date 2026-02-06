Безпілотна складова ППО відповідатиме за прикриття важливих об’єктів, - Сирський

Триває комплекс організаційних заходів з підвищення ефективності безпілотної складової ППО.

Про це під час спілкування зі ЗМІ заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Сирський зауважив, що ворог щодня застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари.

"В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі.

Це дозволяє знищувати 70 відсотків, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу", - зазначив він.

Безпілотна ППО

Головком розповів, що наразі триває комплекс організаційних заходів з підвищення ефективності безпілотної складової ППО.

"Планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів. Паралельно нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів.

Активно триває взаємодія з партнерами щодо забезпечення ракетами до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації з метою збереження необхідного рівня спроможностей ППО", - додав він.

Що передувало?

Раніше Сирський повідомив, що у ЗСУ створили нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони для боротьби із ворожими БпЛА.

