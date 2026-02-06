Беспилотная составляющая ПВО будет отвечать за прикрытие важных объектов, - Сырский

Продолжается комплекс организационных мер по повышению эффективности беспилотной составляющей ПВО.

Об этом во время общения со СМИ заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Сырский отметил, что враг ежедневно применяет от 100 до 200 ударных БПЛА типа Shahed и периодически наносит массированные ракетно-авиационные удары.

"В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики.

Это позволяет уничтожать 70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения", - отметил он.

Беспилотная ПВО

Главное управление сообщило, что в настоящее время продолжается комплекс организационных мер по повышению эффективности беспилотной составляющей ПВО.

"Планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов. Параллельно наращивается численность и качество дронов-перехватчиков.

Активно продолжается взаимодействие с партнерами по обеспечению ракетами зенитных ракетных комплексов и истребительной авиации с целью сохранения необходимого уровня возможностей ПВО", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее Сырский сообщил, что в ВСУ создали новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА.

https://t.me/rdsprostir RDS-prostir

Суми: FPV і що нового

Поки дехто не фіксував прольоту FPV в бік міста, ворог почав вже використовувати БПЛА «гербера» як матку.

⤵️Вона на собі може спокійно принести дві fpv і виконувати функцію ретріка для них.
Як це і було сьогодні в ранці

В чому особливість загрози?!
Бо таким чином ворог може приносити fpv на більш далеку відстань.
І якщо орієнтуватись тільки на звук по загрозі - то можна не відразу почуту звук наближення fpv, бо його буде заглушати звук бензинової «гербери»⚠️

📡Не ігноруйте загрози і бережіть себе
показать весь комментарий
06.02.2026 12:46 Ответить
