РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18106 посетителей онлайн
Новости Наступательная операция ВСУ
1 810 33

На отдельных участках фронта четверть боев – это украинское наступление, - Сырский

Наступательные операции ВСУ: Сырский рассказал подробности

В течение 2025 года Силы обороны Украины провели три наступательные операции, две - на территории России.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, были проведены наступательные операции в Курской и Белгородской областях РФ.

"Третья операция состоялась на Добропольском направлении. Эти действия сорвали планы противника по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон", - рассказал он.

Читайте: Создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны, - Сырский

Ситуация на фронте

В то же время, говорит Сырский, ситуация на фронте остается сложной.

"Противник продолжает наступательные действия по всей протяженности линии боевого столкновения с различной интенсивностью. Активная линия фронта составляет около 1200 км.

За последние полгода численность группировки противника остается примерно на одном уровне - 711-712 тысяч человек вместе с оперативным резервом", - рассказал главнокомандующий.

Потери врага

В среднем ежесуточно Россия теряет около 1000-1100 военнослужащих.

Читайте также: ТЦК обеспечивают около 90% мобилизации. 10% - рекрутинг, - Сырский

Наступательные действия

По словам Сырского, на отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.

"Их цель - удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед. Такая тактика дает результат. В январе противник не достиг никаких существенных оперативных успехов", - добавил он.

Читайте: В отношении командиров, допустивших потерю Севера, предоставив ложные данные, приняты меры, - Сырский

Автор: 

Александр Сырский (901) наступление (264) контрнаступление (360)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
в Курську область з Донбасу відтягнули та там поклали наші кращі підрозділи. Це була суто піар-акція для підняття рейтингу зеленому вилупку, ціною послаблення фронту на донеччині та високих людських втрат та втрат техніки.
показать весь комментарий
06.02.2026 12:36 Ответить
+14
Если кто забыл, то Зеленский менял Залужного на Сырского в том числе и под соусом застоя на фронте, низких темпов освобождения нашей земли. Требовал минимум 500 метров в день. Ну и как результат замены, застоя уже нет?
показать весь комментарий
06.02.2026 12:33 Ответить
+10
А результат який? Мені цікаво яка перевага була в курській операції?
показать весь комментарий
06.02.2026 12:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну и? И как результат? Важно ведь не число, а что достигнуто в результате.
показать весь комментарий
06.02.2026 12:29 Ответить
Це важливо якщо Ви націлені на результат.
А якщо Ваша ціль піар?
показать весь комментарий
06.02.2026 14:52 Ответить
А результат який? Мені цікаво яка перевага була в курській операції?
показать весь комментарий
06.02.2026 12:31 Ответить
Если кто забыл, то Зеленский менял Залужного на Сырского в том числе и под соусом застоя на фронте, низких темпов освобождения нашей земли. Требовал минимум 500 метров в день. Ну и как результат замены, застоя уже нет?
показать весь комментарий
06.02.2026 12:33 Ответить
Результат здача України кацапськими зрадниками під керунком підлого зе- покидька
показать весь комментарий
06.02.2026 12:34 Ответить
в Курську область з Донбасу відтягнули та там поклали наші кращі підрозділи. Це була суто піар-акція для підняття рейтингу зеленому вилупку, ціною послаблення фронту на донеччині та високих людських втрат та втрат техніки.
показать весь комментарий
06.02.2026 12:36 Ответить
100%. Скільки хлопців погубили заради піару
показать весь комментарий
06.02.2026 12:39 Ответить
Та найкращу західну техніку. Партнери були дуже "вдячні", коли їхнє ******* озброєння та бронемашини потрапили до кацапні...
показать весь комментарий
06.02.2026 13:27 Ответить
П'ять тисяч тільки тіл кацапи передали нам, зосталося тільки здогадуватися скільки там полонених і вбитих ще є
показать весь комментарий
06.02.2026 12:44 Ответить
Теж саме і "контрнаступ 2023" (чого в лапках? Тому що боневтік так потужнічав з усіх отворів про цей контрнаступ, що кацапи все знали що де і як)
показать весь комментарий
06.02.2026 13:08 Ответить
Якщо русня перекинула з Бомбасу більше військ в рази ніж ми, то чиї війська там насправді послабились?
Курська операція мала свої вади але називати її повністю провальною це зрадойобія головного мозку.
показать весь комментарий
06.02.2026 13:23 Ответить
Yuri I #427530 Не несіть маячні про зрадойобію, ви ж не на едЫном шмарафоне. Курську операцію критикував Залужний і пояснював чому саме. Далі цитата: "Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні". Залужний зауважив, що російські війська, які були в обороні, змогли скористатися технологічними та тактичними перевагами. З часом ворог не дав українському тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а згодом росіяни і самі здійснили тактичне просування. «Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою», - зазначив Залужний. У вересні 2024 року видання Politico повідомило, що https://tsn.ua/ato/zaluzhniy-vistupav-proti-operaciyi-zsu-v-kurskiy-oblasti-politico-2661390.html Залужний та інші вищі командири були проти проведення операції в Курській області Росії. Колишній головком ЗСУ нібито мав заперечення через відсутність чіткого плану «другого кроку» після прориву кордону. Він вважав операцію авантюрою.
показать весь комментарий
06.02.2026 13:35 Ответить
Може якби людина тут жила і бачила підготування і потім процес цієї м'ясорубки і результат то не писала б такого. Навіть таке село як Коренєво і то не змогли взяти.
показать весь комментарий
06.02.2026 14:01 Ответить
Не знав що ти живеш в Коренєво і ще й бачив процес підготовки операції. Мені побратими деще інше розповідали.
показать весь комментарий
08.02.2026 09:34 Ответить
Процес підготовки і розгрому бачили сумчани і жителі навколишніх сіл. Живу недалеко від Сум і в місті часто буваю і не треба мені про ту фортецю Коренєво. А про "розповідали" - так у нас така країна.
показать весь комментарий
08.02.2026 19:14 Ответить
Ну звісно, ти прямо зі свого балкона в Сумах бачив як війська накопичувались і як операція проходила. Русня не бачила, а ти бачив. І всі сумчани з тобою.
показать весь комментарий
08.02.2026 20:21 Ответить
Ти хоч читати можеш? Ти хоч розумієш скільки пройшло техніки і особового складу який таки десь жив. Чи ти думаєш що ці бригади з повітря в тих селах концентрувалися. В тих же Сумах техніки з трикутником було трохи менше чим цивільних і бійці ходили по окраїнах шукаючи житло. Де вас таких беруть.
показать весь комментарий
08.02.2026 21:59 Ответить
А до операції техніки і військ в прикордонному облцентрі ніхто не бачив, звісно що. А потім зразу в кожній хаті. І головне що тоді не знайшлося жодного ждуна який би про це стуканув куди треба. А тепер ти дуже розумний і знав все про наступ який готувався))))
Ми коли заїзди на свої хати під Краматорськом в 22, до нас вже дві чи три бригади жило і місцеві до техніки й солдат звикли як до ландштафту. Але у вас в 24 році все було не так, вірю. Я повірив.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:50 Ответить
Так , в 24-му, до рейду РДК в квітні, було ТИХО (!) і на кордоні були прикордонники. Які там ще ждуни потрібні як тут дронів більше чим пташок а ще у орків є радіотехнічна і космічна розвідка. Я не тільки тепер розумний а й тоді писав що ця авантюра закінчиться дуже погано. Довжина лінії фронту збільшилась на 560 км тільки на Сумщині а є ще й Чернігівщина Тоді всілякі недоумки (у яких немає не те що профільної освіти а й середньої) обзивали як попало. Колись я був ротним в ОСНАЗ то мій комбат- підполковник після академії тепер через роки виглядає гігантом мислі порівняно з цими головнокомандуючими які приймають такі рішення як це та ще Кринки.
показать весь комментарий
09.02.2026 12:31 Ответить
Ця лінія фронту там зажди була, тільки активність на ній нерівномірна - десь лізуть так само як на Донбасі (Вовчанськ з 2024, Суми з 2025), десь періодично наскоки роблять, а десь максимум ДРГ як на Чернігівщині. Тож оці оці всі спроби пов'язати активність кацапів чи їх ідіотські плани зі створення "буферної зони" з операцією в Суджі характеризують твоє розуміння цього конфлікту десь на рівні пересічного цивільного, яка б там найкраща в світі радянська освіта (це сарказм) в тебе не була.
показать весь комментарий
09.02.2026 13:46 Ответить
Не було там ніякої лінії фронту, Суми з квітня 22-го по квітень 24--го обстріляли не більше шести раз і то СБУ, прикордонників штаб та інше таке. Яка та освіта не була але зараз і таблички множення половина не знає і пишуть отаку ахінею як ти.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:25 Ответить
Ключове слово "з часом". До того як чогось досягти русня перетягували туди війська з інших напрямків в авральному порядку. А якби наші дійшли до ріки і убезпечили лівий фланг то могли б досі в Суджі сидіти.
Тому не треба тут ригати про шмарафон і інші речі. Курськ показав слабість русні, дав нам багато полонених на обмін і відтягнув частину ударів русні від нашої території на свою власну. Це теж важливі успіхи. Зробити висновки і йти далі, а не скиглити як вічно обісрані жертви.
показать весь комментарий
08.02.2026 09:42 Ответить
Операції?
Операція - це на рівно ОК. Такі є?
показать весь комментарий
06.02.2026 12:42 Ответить
хренов наступатель, ну может в купу говна
показать весь комментарий
06.02.2026 12:45 Ответить
Розпочали... Трамп-пиз..юк допоміг х..йлу і розвід дан заблокували для ЗСУ.. Потім цей пдр, розповів, як він прохав х..уйла вийти з Суджі ЗСУ... Курська операція була як показом і доказом, що ЗСУ сильні і можуть атакувати на території ворога.Там , в Курвській наступу не готували прориву на сумську обл. бо були строковики.. там.. Командира 80 ДШВ..замінили, мабуть був проти.. Спогади про деяких загиблих відчайдух і їх останні хвилини життя, дні там на тій курвщині викликають сум.. і спвчуття рідним загиблих..
показать весь комментарий
06.02.2026 12:56 Ответить
зачем рф? Надо наступать на Мелитополь!
показать весь комментарий
06.02.2026 13:09 Ответить
Дві просиральні махінації на кацапетівці, мабуть хотів сказати сирський.
показать весь комментарий
06.02.2026 13:21 Ответить
Україною і Армією "керують" і "командують" жиди і кацапи. Нас здають і готують до капітуляції.
показать весь комментарий
06.02.2026 13:34 Ответить
Суджанську авантюру розхльобує Сумщина все далі і далі. Системні обстріли уже до 50 км. Харківські обидва пасажирські потяги вже будуть через Полтаву. Якось не чув про щось переможне в Бєлгородській області хоча тут 30 км.
показать весь комментарий
06.02.2026 13:56 Ответить
Ну на хріна це публікувати? Для чого ця маячня, яка з реальністю спільного має не більше, ніж новини Єдиного марафону?
показать весь комментарий
06.02.2026 14:17 Ответить
 
 