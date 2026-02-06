На отдельных участках фронта четверть боев – это украинское наступление, - Сырский
В течение 2025 года Силы обороны Украины провели три наступательные операции, две - на территории России.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, были проведены наступательные операции в Курской и Белгородской областях РФ.
"Третья операция состоялась на Добропольском направлении. Эти действия сорвали планы противника по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон", - рассказал он.
Ситуация на фронте
В то же время, говорит Сырский, ситуация на фронте остается сложной.
"Противник продолжает наступательные действия по всей протяженности линии боевого столкновения с различной интенсивностью. Активная линия фронта составляет около 1200 км.
За последние полгода численность группировки противника остается примерно на одном уровне - 711-712 тысяч человек вместе с оперативным резервом", - рассказал главнокомандующий.
Потери врага
В среднем ежесуточно Россия теряет около 1000-1100 военнослужащих.
Наступательные действия
По словам Сырского, на отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.
"Их цель - удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед. Такая тактика дает результат. В январе противник не достиг никаких существенных оперативных успехов", - добавил он.
А якщо Ваша ціль піар?
Курська операція мала свої вади але називати її повністю провальною це зрадойобія головного мозку.
Ми коли заїзди на свої хати під Краматорськом в 22, до нас вже дві чи три бригади жило і місцеві до техніки й солдат звикли як до ландштафту. Але у вас в 24 році все було не так, вірю. Я повірив.
Тому не треба тут ригати про шмарафон і інші речі. Курськ показав слабість русні, дав нам багато полонених на обмін і відтягнув частину ударів русні від нашої території на свою власну. Це теж важливі успіхи. Зробити висновки і йти далі, а не скиглити як вічно обісрані жертви.
Операція - це на рівно ОК. Такі є?