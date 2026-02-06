На отдельных участках фронта четверть боев – это украинское наступление, - Сырский

В течение 2025 года Силы обороны Украины провели три наступательные операции, две - на территории России.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, были проведены наступательные операции в Курской и Белгородской областях РФ.

"Третья операция состоялась на Добропольском направлении. Эти действия сорвали планы противника по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон", - рассказал он.

Ситуация на фронте

В то же время, говорит Сырский, ситуация на фронте остается сложной.

"Противник продолжает наступательные действия по всей протяженности линии боевого столкновения с различной интенсивностью. Активная линия фронта составляет около 1200 км.

За последние полгода численность группировки противника остается примерно на одном уровне - 711-712 тысяч человек вместе с оперативным резервом", - рассказал главнокомандующий.

Потери врага

В среднем ежесуточно Россия теряет около 1000-1100 военнослужащих.

Наступательные действия

По словам Сырского, на отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.

"Их цель - удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед. Такая тактика дает результат. В январе противник не достиг никаких существенных оперативных успехов", - добавил он.

