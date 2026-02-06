УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19090 відвідувачів онлайн
Новини Наступальні операції ЗСУ
1 810 33

На окремих ділянках фронту чверть боїв - це український наступ, - Сирський

Наступальні операції ЗСУ: Сирський розповів подробиці

Протягом 2025 року Сили оборони України провели три наступальні операції, дві - на території Росії.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, було проведено наступальні операції у Курській та Бєлгородській областях РФ.

"Третя операція відбулася на Добропільському напрямку. Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області і створення так званих буферних зон", - розповів він.

Читайте: Створено нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони, - Сирський

Ситуація на фронті

Водночас, каже Сирський, ситуація на фронті залишається складною.

"Противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю. Активна лінія фронту становить близько 1200 км.

За останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тисяч осіб разом з оперативним резервом", - розповів головком.

Втрати ворога

У середньому щодоби Росія втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців.

Читайте також: ТЦК забезпечують близько 90% мобілізації. 10% - рекрутинг, - Сирський

Наступальні дії

За словами Сирського, на окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.

"Їхня мета – утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед. Така тактика дає результат. У січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів", - додав він.

Читайте: Щодо командирів, які допустили втрату Сіверська, подаючи неправдиві дані, вжито заходів, - Сирський

Автор: 

Сирський Олександр (923) наступ (286) контрнаступ (439)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
в Курську область з Донбасу відтягнули та там поклали наші кращі підрозділи. Це була суто піар-акція для підняття рейтингу зеленому вилупку, ціною послаблення фронту на донеччині та високих людських втрат та втрат техніки.
показати весь коментар
06.02.2026 12:36 Відповісти
+14
Если кто забыл, то Зеленский менял Залужного на Сырского в том числе и под соусом застоя на фронте, низких темпов освобождения нашей земли. Требовал минимум 500 метров в день. Ну и как результат замены, застоя уже нет?
показати весь коментар
06.02.2026 12:33 Відповісти
+10
А результат який? Мені цікаво яка перевага була в курській операції?
показати весь коментар
06.02.2026 12:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну и? И как результат? Важно ведь не число, а что достигнуто в результате.
показати весь коментар
06.02.2026 12:29 Відповісти
Це важливо якщо Ви націлені на результат.
А якщо Ваша ціль піар?
показати весь коментар
06.02.2026 14:52 Відповісти
А результат який? Мені цікаво яка перевага була в курській операції?
показати весь коментар
06.02.2026 12:31 Відповісти
Если кто забыл, то Зеленский менял Залужного на Сырского в том числе и под соусом застоя на фронте, низких темпов освобождения нашей земли. Требовал минимум 500 метров в день. Ну и как результат замены, застоя уже нет?
показати весь коментар
06.02.2026 12:33 Відповісти
Результат здача України кацапськими зрадниками під керунком підлого зе- покидька
показати весь коментар
06.02.2026 12:34 Відповісти
в Курську область з Донбасу відтягнули та там поклали наші кращі підрозділи. Це була суто піар-акція для підняття рейтингу зеленому вилупку, ціною послаблення фронту на донеччині та високих людських втрат та втрат техніки.
показати весь коментар
06.02.2026 12:36 Відповісти
100%. Скільки хлопців погубили заради піару
показати весь коментар
06.02.2026 12:39 Відповісти
Та найкращу західну техніку. Партнери були дуже "вдячні", коли їхнє ******* озброєння та бронемашини потрапили до кацапні...
показати весь коментар
06.02.2026 13:27 Відповісти
П'ять тисяч тільки тіл кацапи передали нам, зосталося тільки здогадуватися скільки там полонених і вбитих ще є
показати весь коментар
06.02.2026 12:44 Відповісти
Теж саме і "контрнаступ 2023" (чого в лапках? Тому що боневтік так потужнічав з усіх отворів про цей контрнаступ, що кацапи все знали що де і як)
показати весь коментар
06.02.2026 13:08 Відповісти
Якщо русня перекинула з Бомбасу більше військ в рази ніж ми, то чиї війська там насправді послабились?
Курська операція мала свої вади але називати її повністю провальною це зрадойобія головного мозку.
показати весь коментар
06.02.2026 13:23 Відповісти
Yuri I #427530 Не несіть маячні про зрадойобію, ви ж не на едЫном шмарафоне. Курську операцію критикував Залужний і пояснював чому саме. Далі цитата: "Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні". Залужний зауважив, що російські війська, які були в обороні, змогли скористатися технологічними та тактичними перевагами. З часом ворог не дав українському тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а згодом росіяни і самі здійснили тактичне просування. «Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою», - зазначив Залужний. У вересні 2024 року видання Politico повідомило, що https://tsn.ua/ato/zaluzhniy-vistupav-proti-operaciyi-zsu-v-kurskiy-oblasti-politico-2661390.html Залужний та інші вищі командири були проти проведення операції в Курській області Росії. Колишній головком ЗСУ нібито мав заперечення через відсутність чіткого плану «другого кроку» після прориву кордону. Він вважав операцію авантюрою.
показати весь коментар
06.02.2026 13:35 Відповісти
Може якби людина тут жила і бачила підготування і потім процес цієї м'ясорубки і результат то не писала б такого. Навіть таке село як Коренєво і то не змогли взяти.
показати весь коментар
06.02.2026 14:01 Відповісти
Не знав що ти живеш в Коренєво і ще й бачив процес підготовки операції. Мені побратими деще інше розповідали.
показати весь коментар
08.02.2026 09:34 Відповісти
Процес підготовки і розгрому бачили сумчани і жителі навколишніх сіл. Живу недалеко від Сум і в місті часто буваю і не треба мені про ту фортецю Коренєво. А про "розповідали" - так у нас така країна.
показати весь коментар
08.02.2026 19:14 Відповісти
Ну звісно, ти прямо зі свого балкона в Сумах бачив як війська накопичувались і як операція проходила. Русня не бачила, а ти бачив. І всі сумчани з тобою.
показати весь коментар
08.02.2026 20:21 Відповісти
Ти хоч читати можеш? Ти хоч розумієш скільки пройшло техніки і особового складу який таки десь жив. Чи ти думаєш що ці бригади з повітря в тих селах концентрувалися. В тих же Сумах техніки з трикутником було трохи менше чим цивільних і бійці ходили по окраїнах шукаючи житло. Де вас таких беруть.
показати весь коментар
08.02.2026 21:59 Відповісти
А до операції техніки і військ в прикордонному облцентрі ніхто не бачив, звісно що. А потім зразу в кожній хаті. І головне що тоді не знайшлося жодного ждуна який би про це стуканув куди треба. А тепер ти дуже розумний і знав все про наступ який готувався))))
Ми коли заїзди на свої хати під Краматорськом в 22, до нас вже дві чи три бригади жило і місцеві до техніки й солдат звикли як до ландштафту. Але у вас в 24 році все було не так, вірю. Я повірив.
показати весь коментар
09.02.2026 08:50 Відповісти
Так , в 24-му, до рейду РДК в квітні, було ТИХО (!) і на кордоні були прикордонники. Які там ще ждуни потрібні як тут дронів більше чим пташок а ще у орків є радіотехнічна і космічна розвідка. Я не тільки тепер розумний а й тоді писав що ця авантюра закінчиться дуже погано. Довжина лінії фронту збільшилась на 560 км тільки на Сумщині а є ще й Чернігівщина Тоді всілякі недоумки (у яких немає не те що профільної освіти а й середньої) обзивали як попало. Колись я був ротним в ОСНАЗ то мій комбат- підполковник після академії тепер через роки виглядає гігантом мислі порівняно з цими головнокомандуючими які приймають такі рішення як це та ще Кринки.
показати весь коментар
09.02.2026 12:31 Відповісти
Ця лінія фронту там зажди була, тільки активність на ній нерівномірна - десь лізуть так само як на Донбасі (Вовчанськ з 2024, Суми з 2025), десь періодично наскоки роблять, а десь максимум ДРГ як на Чернігівщині. Тож оці оці всі спроби пов'язати активність кацапів чи їх ідіотські плани зі створення "буферної зони" з операцією в Суджі характеризують твоє розуміння цього конфлікту десь на рівні пересічного цивільного, яка б там найкраща в світі радянська освіта (це сарказм) в тебе не була.
показати весь коментар
09.02.2026 13:46 Відповісти
Не було там ніякої лінії фронту, Суми з квітня 22-го по квітень 24--го обстріляли не більше шести раз і то СБУ, прикордонників штаб та інше таке. Яка та освіта не була але зараз і таблички множення половина не знає і пишуть отаку ахінею як ти.
показати весь коментар
09.02.2026 18:25 Відповісти
Ключове слово "з часом". До того як чогось досягти русня перетягували туди війська з інших напрямків в авральному порядку. А якби наші дійшли до ріки і убезпечили лівий фланг то могли б досі в Суджі сидіти.
Тому не треба тут ригати про шмарафон і інші речі. Курськ показав слабість русні, дав нам багато полонених на обмін і відтягнув частину ударів русні від нашої території на свою власну. Це теж важливі успіхи. Зробити висновки і йти далі, а не скиглити як вічно обісрані жертви.
показати весь коментар
08.02.2026 09:42 Відповісти
Операції?
Операція - це на рівно ОК. Такі є?
показати весь коментар
06.02.2026 12:42 Відповісти
хренов наступатель, ну может в купу говна
показати весь коментар
06.02.2026 12:45 Відповісти
Розпочали... Трамп-пиз..юк допоміг х..йлу і розвід дан заблокували для ЗСУ.. Потім цей пдр, розповів, як він прохав х..уйла вийти з Суджі ЗСУ... Курська операція була як показом і доказом, що ЗСУ сильні і можуть атакувати на території ворога.Там , в Курвській наступу не готували прориву на сумську обл. бо були строковики.. там.. Командира 80 ДШВ..замінили, мабуть був проти.. Спогади про деяких загиблих відчайдух і їх останні хвилини життя, дні там на тій курвщині викликають сум.. і спвчуття рідним загиблих..
показати весь коментар
06.02.2026 12:56 Відповісти
зачем рф? Надо наступать на Мелитополь!
показати весь коментар
06.02.2026 13:09 Відповісти
Дві просиральні махінації на кацапетівці, мабуть хотів сказати сирський.
показати весь коментар
06.02.2026 13:21 Відповісти
Україною і Армією "керують" і "командують" жиди і кацапи. Нас здають і готують до капітуляції.
показати весь коментар
06.02.2026 13:34 Відповісти
Суджанську авантюру розхльобує Сумщина все далі і далі. Системні обстріли уже до 50 км. Харківські обидва пасажирські потяги вже будуть через Полтаву. Якось не чув про щось переможне в Бєлгородській області хоча тут 30 км.
показати весь коментар
06.02.2026 13:56 Відповісти
Ну на хріна це публікувати? Для чого ця маячня, яка з реальністю спільного має не більше, ніж новини Єдиного марафону?
показати весь коментар
06.02.2026 14:17 Відповісти
 
 