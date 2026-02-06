На окремих ділянках фронту чверть боїв - це український наступ, - Сирський
Протягом 2025 року Сили оборони України провели три наступальні операції, дві - на території Росії.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, було проведено наступальні операції у Курській та Бєлгородській областях РФ.
"Третя операція відбулася на Добропільському напрямку. Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області і створення так званих буферних зон", - розповів він.
Ситуація на фронті
Водночас, каже Сирський, ситуація на фронті залишається складною.
"Противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю. Активна лінія фронту становить близько 1200 км.
За останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тисяч осіб разом з оперативним резервом", - розповів головком.
Втрати ворога
У середньому щодоби Росія втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців.
Наступальні дії
За словами Сирського, на окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.
"Їхня мета – утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед. Така тактика дає результат. У січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів", - додав він.
Курська операція мала свої вади але називати її повністю провальною це зрадойобія головного мозку.
Ми коли заїзди на свої хати під Краматорськом в 22, до нас вже дві чи три бригади жило і місцеві до техніки й солдат звикли як до ландштафту. Але у вас в 24 році все було не так, вірю. Я повірив.
Тому не треба тут ригати про шмарафон і інші речі. Курськ показав слабість русні, дав нам багато полонених на обмін і відтягнув частину ударів русні від нашої території на свою власну. Це теж важливі успіхи. Зробити висновки і йти далі, а не скиглити як вічно обісрані жертви.
Операція - це на рівно ОК. Такі є?