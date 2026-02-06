На окремих ділянках фронту чверть боїв - це український наступ, - Сирський

Протягом 2025 року Сили оборони України провели три наступальні операції, дві - на території Росії.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, було проведено наступальні операції у Курській та Бєлгородській областях РФ.

"Третя операція відбулася на Добропільському напрямку. Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області і створення так званих буферних зон", - розповів він.

Читайте: Створено нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони, - Сирський

Ситуація на фронті

Водночас, каже Сирський, ситуація на фронті залишається складною.

"Противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю. Активна лінія фронту становить близько 1200 км.

За останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тисяч осіб разом з оперативним резервом", - розповів головком.

Втрати ворога

У середньому щодоби Росія втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців.

Читайте також: ТЦК забезпечують близько 90% мобілізації. 10% - рекрутинг, - Сирський

Наступальні дії

За словами Сирського, на окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.

"Їхня мета – утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед. Така тактика дає результат. У січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів", - додав він.

Читайте: Щодо командирів, які допустили втрату Сіверська, подаючи неправдиві дані, вжито заходів, - Сирський